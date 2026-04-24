Tennis, Wta Madrid: Errani-Paolini agli ottavi nel doppio

24 Apr 2026 - 17:58

Buona la prima ma che fatica per Sara Errani e Jasmine Paolini, prime teste di serie del tabellone del doppio del 'Mutua Madrid Open', WTA 1000 dotato di un montepremi di 8.235.540 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). Le due azzurre (entrambe al n.3 del ranking di specialità), seste nella Race to Riyadh, si sono imposte all'esordio per 7-5, 7-6(2), dopo un'ora e tre quarti di lotta, sulla coppia formata dall'ucraina Nadiia Kichenok (n.68 in doppio) e dalla giapponese Makoto Ninomiya (n.58).

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