Ex genero difende Ranieri: "Ho lista di Giuda, li farò piangere"

24 Apr 2026 - 19:27

L'attore Alessandro Roja, ex genero di Claudio Ranieri, si schiera in favore dell'ex senior advisor giallorosso, a poche ore dal comunicato con cui la Roma ha annunciato di aver interrotto la collaborazione con lui. "Ho una lista di Giuda che quando sarà il momento farò piangere forte e chiaro. Pecoroni che non siete altro", scrive l'attore (noto per aver interpretato il Dandi nella serie di 'Romanzo Criminale) su Instagram. Nelle sue storie diverse immagini e video di Ranieri, dalla coreografia riservatagli lo scorso anno dalla Curva Sud in occasione dell'ultima partita da allenatore della Roma, al messaggio d'amore che Ranieri aveva rivolto - proprio al settore più acceso della tifoseria romanista - nella stessa occasione.

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