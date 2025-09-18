Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Borg e il tumore: "È in remissione, lotto come se fosse una finale di Wimbledon"

L'ex tennista svedese ospite della BBC: "Ogni sei mesi faccio i controlli. È una cosa con cui devo convivere. Sinner? Trovo strano il ritorno del preparatore""

18 Set 2025 - 18:03
© IPA

© IPA

La leggenda del tennis Bjorn Borg, ospite a BBC Breakfast, ha affermato di affrontare la vita "giorno per giorno, anno per anno" dopo aver ricevuto la diagnosi di un cancro alla prostata "estremamente aggressivo". 

Il 69enne ex tennista svedese, che ha vinto 11 titoli del Grande Slam, inclusi cinque Wimbledon consecutivi, prima di ritirarsi inaspettatamente a 25 anni, ha annunciato la notizia nell'ultimo capitolo della sua autobiografia, affermando che la malattia era "nella fase più avanzata", ma che avrebbe "combattuto ogni giorno come se fosse una finale di Wimbledon". Il tumore è in remissione, dopo un intervento chirurgico nel 2024, ma ha descritto la diagnosi come "psicologicamente difficile". "Ho parlato con il medico e mi ha detto che era davvero, davvero, grave - ha confessato - Ha detto che ho queste cellule tumorali dormienti e che sarà una lotta anche in futuro. Ogni sei mesi vado a fare il test. Ho fatto il mio ultimo test due settimane fa. È una cosa con cui devo convivere".

Leggi anche

Dalla Svezia: Björn Borg malato di tumore, lo svelerà nella sua autobiografia

Borg si era sottoposto a controlli per il cancro alla prostata "per molti anni" prima che i suoi medici scoprissero un problema nel 2023. Volevano fare degli esami di controllo, ma Borg volò a Vancouver per ricoprire il ruolo di capitano nella Laver Cup prima di tornare per ulteriori accertamenti. "Il fatto è che non senti niente, ti senti bene, e poi è successo e basta - ha aggiunto - Spero di stare bene. La prendo giorno per giorno, anno per anno, e spero".

"SINNER? TROVO STRANO IL RITORNO DEL PREPARATORE"
Jannik Sinner "ha licenziato il suo preparatore atletico. E poi, una volta che tutto si è calmato, lo ha riassunto, cosa che trovo molto strana. Non ne so di più". L'ex campione ha poi parlato anche del caso di doping che ha coinvolto l'attuale numero due del mondo, che lo scorso luglio ha richiamato nello staff Umberto Ferrara, allontanato nell'agosto 2024 a seguito del caso Clostebol, che aveva portato l'italiano a una sospensione di tre mesi dal circuito. 

In una delle tante interviste legate al lancio della sua autobiografia, il 69enne Borg dice di non essersi mai dopato anche se il fenomeno esisteva ai suoi tempi: "Non voglio fare nomi ma so che c'era il doping, però io non ci ho mai avuto a che fare. Se qualcuno fa uso di sostanze dopanti, penso che dovrebbe essere squalificato a vita. Così lo sanno, quando provano a farlo", conclude.

Borg ammette anche di aver abusato di sostanze stupefacenti dopo il ritiro dal tennis, a 26 anni, e che aveva iniziato a prenderle quando viveva a Milano: "C'erano sempre droghe in giro e non avevo amici. Non era un bel periodo. Le droghe, le pillole e l'alcol in eccesso rovinano la vita" afferma Borg, raccontando inoltre di essere stato vicino a morire per una overdose di cocaina: "Il medico mi ha detto che se fossi arrivato un po' più tardi non sarei sopravvissuto. Mio padre era lì davanti a me... Mi sono vergognato come un cane".

bjorn borg
tumore prostata

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Fedez attacca Sinner e i social insorgono: "Purosangue italiano con l'accento di Hitler"

Alcaraz numero 1, Sinner prova un recupero al limite dell'impossibile

Sinner vs Alcaraz anche in Coppa Davis? Prima parola al sorteggio

Coppa Davis: l'Italia esordirà con l'Austria, pericolo Spagna soltanto in finale

Billie Jean King Cup: Paolini-Cocciaretto col brivido, l'Italia è in semifinale

Taylor Townsend ancora al centro della bufera: critica il cibo cinese e scoppia la polemica

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:15
Battocletti: un'altra finale nei 5.000 metri dei mondiali di Tokyo per continuare a stupire
18:09
Cremonese, Audero: "Sappiamo lottare e soffrire"
18:03
Borg e il tumore: "È in remissione, lotto come se fosse una finale di Wimbledon"
17:50
Bologna, Orsolini: "Bologna è casa mia. Sogno il mondiale"
17:41
All'Italia lo "spareggio" per gli ottavi: tris all'Ucraina per andare avanti ai Mondiali