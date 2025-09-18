Borg e il tumore: "È in remissione, lotto come se fosse una finale di Wimbledon"

Il 69enne ex tennista svedese, che ha vinto 11 titoli del Grande Slam, inclusi cinque Wimbledon consecutivi, prima di ritirarsi inaspettatamente a 25 anni, ha annunciato la notizia nell'ultimo capitolo della sua autobiografia, affermando che la malattia era "nella fase più avanzata", ma che avrebbe "combattuto ogni giorno come se fosse una finale di Wimbledon". Il tumore è in remissione, dopo un intervento chirurgico nel 2024, ma ha descritto la diagnosi come "psicologicamente difficile". "Ho parlato con il medico e mi ha detto che era davvero, davvero, grave - ha confessato - Ha detto che ho queste cellule tumorali dormienti e che sarà una lotta anche in futuro. Ogni sei mesi vado a fare il test. Ho fatto il mio ultimo test due settimane fa. È una cosa con cui devo convivere".