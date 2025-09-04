Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, dalla Svezia: Björn Borg malato di tumore, lo svelerà nella sua autobiografia

Secondo i media locali l'ex tennista renderà pubblica la propria malattia in un libro in uscita il 18 settembre

04 Set 2025 - 21:59
© Getty Images

© Getty Images

Björn Borg sta lottando con un tumore. Lo riporta il quotidiano svedese Expressen secondo cui la leggenda del tennis, vincitore di 6 Roland Garros e 5 Wimbledon, parlerà della sua malattia nell'autobiografia in uscita il 18 settembre in lingua inglese e intitolata "Heartbeats". In italiano uscirà la settimana successiva e si intitolerà "Battiti: un'autobiografia".

È in effetti quello che si legge nell'anticipazione, pubblicata in questi giorni su Amazon, che riassume il contenuto del libro: "Gli esordi, il motivo della sua inscalfibile freddezza in campo; le vittorie, le donne, le amicizie, le rivalità e le pazzie che possono venire facili quando nelle infinite trasferte da un capo dall’altro del mondo, dagli spogliatoi di una finale Slam allo Studio 54, ci sono compagni di avventure del calibro di John McEnroe, Vitas Gerulaitis, Ilie Năstase. Fino all’ultima sfida, la più importante, non ancora conclusa, contro un cancro". Secondo fonti vicine all'ex numero 1 al mondo a essere interessata sarebbe la prostata.

Borg, 69 anni, è stato il dominatore del tennis mondiale negli anni '70, e pur essendosi ritirato giovanissimo, a soli 26 anni, detiene tutt'oggi diversi record tra cui quelli di percentuali di vittorie di tornei del Grande Slam (41% di quelli a cui ha preso parte) e di partite all'interno di questi tornei (89,8%).

borg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner e il tentato furto agli US Open: "Mai successo, nella borsa avevo anche cellulare e portafoglio"

Sinner strapazza Bublik, ai quarti lo storico derby con Musetti: "Bello un italiano in semifinale"

Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

Sinner è implacabile, si prende il derby con Musetti e va in semifinale

Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"

Alcaraz senza rivali: percorso netto anche con Lehecka e semifinale sul velluto

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:20
Italia, tutto facile con Cipro: se la Grecia perde va agli ottavi da prima
23:12
Addio a Giorgio Armani, le reazioni del mondo dello sport
23:11
F1, Verstappen: "Io in Ferrari? Mai dire mai, ma... non so per quanto correrò"
22:51
Belgio e Spagna a valanga, tonfo della Germania in casa della Slovacchia
22:36
Tanti vip attesi a Monza per il Gp d'Italia