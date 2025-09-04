Tennis, dalla Svezia: Björn Borg malato di tumore, lo svelerà nella sua autobiografia

Björn Borg sta lottando con un tumore. Lo riporta il quotidiano svedese Expressen secondo cui la leggenda del tennis, vincitore di 6 Roland Garros e 5 Wimbledon, parlerà della sua malattia nell'autobiografia in uscita il 18 settembre in lingua inglese e intitolata "Heartbeats". In italiano uscirà la settimana successiva e si intitolerà "Battiti: un'autobiografia".