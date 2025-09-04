Tennis, dalla Svezia: Björn Borg malato di tumore, lo svelerà nella sua autobiografia

Secondo i media locali l'ex tennista renderà pubblica la propria malattia in un libro in uscita il 18 settembre
Björn Borg sta lottando con un tumore. Lo riporta il quotidiano svedese Expressen secondo cui la leggenda del tennis, vincitore di 6 Roland Garros e 5 Wimbledon, parlerà della sua malattia nell'autobiografia in uscita il 18 settembre in lingua inglese e intitolata "Heartbeats". In italiano uscirà la settimana successiva e si intitolerà "Battiti: un'autobiografia".
È in effetti quello che si legge nell'anticipazione, pubblicata in questi giorni su Amazon, che riassume il contenuto del libro: "Gli esordi, il motivo della sua inscalfibile freddezza in campo; le vittorie, le donne, le amicizie, le rivalità e le pazzie che possono venire facili quando nelle infinite trasferte da un capo dall’altro del mondo, dagli spogliatoi di una finale Slam allo Studio 54, ci sono compagni di avventure del calibro di John McEnroe, Vitas Gerulaitis, Ilie Năstase. Fino all’ultima sfida, la più importante, non ancora conclusa, contro un cancro". Secondo fonti vicine all'ex numero 1 al mondo a essere interessata sarebbe la prostata.
Borg, 69 anni, è stato il dominatore del tennis mondiale negli anni '70, e pur essendosi ritirato giovanissimo, a soli 26 anni, detiene tutt'oggi diversi record tra cui quelli di percentuali di vittorie di tornei del Grande Slam (41% di quelli a cui ha preso parte) e di partite all'interno di questi tornei (89,8%).
