Berrettini pensa al ritiro dopo l'eliminazione a Wimbledon? "Sono stanco, devo decidere cosa fare del mio futuro"

"Non trovavo l’energia, fisicamente non stavo male. Dopo Roma ho passato settimane difficili, ho avuto tanti momenti di down in cui dovevo decidere se provarci o non provarci - ha spiegato Berrettini dopo la sfida -. Fondamentalmente sono stanco, stanco di rincorrere sempre qualcosa. Per questo ho bisogno di prendermi giorni per pensare, per decidere cosa fare del futuro perché stare in campo così non è quello che voglio”.