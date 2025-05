Berrettini lascia gli Internazionali d'Italia fra le lacrime: "Spero di essermi fermato in tempo"

Tanta amarezza, ma soprattutto la voglia di giocare davanti al proprio pubblico, oltre a testarsi in doppio con il fratello Jacopo. Una spinta talmente forte che ha permesso all'azzurro di scendere in campo nonostante il fisico avrebbe consigliato riposo, anche per evitare un epilogo così amaro: "Ho sentito dolore vicino al punto in cui mi sono fatto male in precedenza, non so cosa ci sia di sbagliato nei miei obliqui, le sensazioni le conosco bene, ci sono passato più volte. Una settimana fa non pensavo di poter giocare, poi ho fatto un miracolo, avere vinta la prima partita è stato qualcosa di importante, era ovvio che non volevo finire così, spero di non aver fatto danni molto gravi, non mi va di rimanere a casa e di non giocare", ha aggiunto prima di lasciare la sala stampa.