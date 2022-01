Australian Open: Medvedev e Tsitsipas volano agli ottavi, clamoroso ko di Rublev

AUSTRALIAN OPEN

Quarto turno prenotato per entrambi grazie al 6-4, 6-4, 6-2 del russo su van de Zandschulp e al 6-3, 7-5, 6(2)-7, 6-4 del greco su Paire. Cilic spazza via il numero 6 del mondo

Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas accedono agli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il numero 2 del mondo stende l’olandese Botic van de Zandschulp (n. 57) 6-4, 6-4, 6-2; il greco (n. 4) fa un po’ più di fatica contro il francese Benoît Paire, ma alla fine ha la meglio in 4 set: 6-3, 7-5, 6(2)-7, 6-4 il risultato. Impresa di Marin Cilic contro il numero 6 al mondo: Andrea Rublev crolla ed esce di scena dopo il 7-5, 7-6(3), 3-6, 6-3.

Daniil Medvedev va sul velluto, demolisce l’olandese Botic van de Zandschulp 6-4, 6-4, 6-2 dopo meno di due ore e vola così agli ottavi di finale degli Australian Open. Coraggioso al limite dello sfrontato l’olandese nel venirsi a prendere punti a rete e nel rischiare sul dritto: Medvedev lo punisce senza appello nel terzo game del primo set, sull’unica palla break procurata nel parziale. È quello che basta al russo per sigillare il set sul 6-4 in suo favore, aiutato dalla continuità della sua prima (78% di punti vinti nel primo set). Anche il secondo parziale si decide sui dettagli: van de Zandschulp mette pressione ai vantaggi al sesto e all’ottavo gioco ma il russo è abile nel rifugiarsi ancora nella sua prima, disinnescando le risposte dell’avversario e facendo pesare le difficoltà dell’olandese nel terzo game, chiuso con un break a zero. Nel quinto gioco del terzo set Medvedev spinge l’avversario ai vantaggi e sfonda alla terza palla break; il russo si regala anche un secondo break del parziale, trafiggendo la discesa a rete suicida dell’avversario.



Ottavi di finale conquistati anche da Stefanos Tsitsipas. Anche se il greco impiega un po’ più di tempo rispetto al russo: il francese Benoît Paire è sconfitto 6-3, 7-5, 6(2)-7, 6-4 dopo due ore e 45 minuti di gioco. Tsitsipas parte subito forte e trova il break in apertura, scappando sul 3-0. Paire salva anche due palle del doppio break, ma è sempre costretto ad inseguire per tutto il primo parziale. Il transalpino sbaglia moltissimo con il dritto e Tsitsipas gli annulla l’occasione del controbreak nel settimo game. Il numero 4 del mondo chiude il set per 6-3. Il secondo che sembra scivolare via verso il tie-break. Invece nell’undicesimo game Paire torna a sbagliare malamente con il dritto e consegna il break al greco. Tie-break che invece arriva nel terzo set ed è Paire ad aggiudicarselo per 7-2. Nel quarto i due tennisti tengono abbastanza comodamente i propri turni di servizio, ma arriva un altro passaggio a vuoto del francese, nel decimo game. Paire butta via infatti totalmente il proprio turno di servizio, perdendolo addirittura a zero, con Tsitsipas che ringrazia e si prende la partita. Al quarto turno affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha battuto in cinque set in rimonta lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3.

TABELLONE MASCHILE

Per due favoriti che rispettano pienamente i favori dei pronostici, ecco invece la grande sorpresa di giornata. Termina infatti al terzo turno l’avventura dell’altro big russo, Andrey Rublev: il numero 6 al mondo inciampa contro l’ottimo Marin Cilic (27) che, nonostante qualche ingenuità di troppo nella gestione della partita, soprattutto nel terzo set, lascia completamente disarmato il suo avversario, battuto 7-5, 7-6(3), 3-6, 6-3. Dopo il break decisivo conquistato dal croato nel primo set nel corso del dodicesimo game, il secondo si decide al tie-break e viene ancora aggiudicato da Cilic. Quest’ultimo si fa poi rimontare nel terzo parziale quando era avanti 3-1, ma non demorde minimamente e si fa preferire nel quarto dove, strappando un’altra battuta nel quarto gioco, firma la sua qualificazione agli ottavi di finale. Ad attenderlo ci sarà Felix Auger-Aliassime (numero 9 del mondo), che ha battuto Evans 6-4, 6-1, 6-1. Sarà invece Alex De Minaur a sfidare Jannik Sinner agli ottavi: l’austriaco ha piegato lo spagnolo Pablo Andujar 6-4, 6-4, 6-2.

TABELLONE FEMMINILE

Poche sorprese tra le big impegnate nelle ultime partite del terzo turno degli Australian Open 2022. La bielorussa numero 2 del mondo, Aryna Sabalenka, piega in rimonta 4-6, 6-3, 6-1 la ceca Marketa Vondrousova; agli ottavi di finale affronterà l’estone Kaia Kanepi, vincente 2-6, 6-2, 6-0 su Maddison Inglis. Ok Iga Swiatek (nr.9) contro la russa Daria Kasatkina: 6-2, 6-3 per la polacca. Fuori invece abbastanza clamorosamente Anastasia Pavlyuchenkova (11): la rumena Sorana-Mihaela Cirstea (38) trionfa 6-3, 2-6, 6-2. Simona Halep (15) ha infine la meglio 6-2, 6-1 sulla montenegrina Danka Kovinic; la sua avversaria sarà Alizé Cornet, che ha fatto fuori 4-6, 6-4, 6-2 la slovena Tamara Zidansek.