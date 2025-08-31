Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Scontri fra tifosi di Como e Atalanta in autogrill sulla A1

31 Ago 2025 - 11:00

Scontri fra tifosi di Como e Atalanta ieri poco prima di mezzanotte nell'area di servizio di Somaglia, nel Lodigiano, sull'autostrada del Sole, dove si sono ritrovati mentre rientravano in pullman rispettivamente dalle trasferte a Bologna e Parma, il tutto in una giornata da bollino rosso con tanti turisti al rientro dalle ferie di ferragosto. Velocemente è iniziata la maxi rissa con anche l'uso di petardi e fumogeni. Diverse sono state le chiamate al 112 per segnalare i disordini sempre più violenti, tra decine di tifosi, la polizia Stradale sta indagando per accertare quanto successo, identificare le persone coinvolte e accertare le responsabilità.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

01:39
MCH LIPSIA-HEIDENHEIM 2-0 MCH

Lipsia-Heidenheim 2-0: guarda gli highlights

01:41
MCH VOLENDAM-AJAX 1-1 MCH

Ajax, solo un pari sul campo del Volendam: finisce 1-1

01:34
MCH AUGSBURG-BAYERN 2-3 MCH

Gnabry, Luis Diaz e Olise: il Bayern espugna Augusta

01:31
MCH HOFFENHEIM-EINTRACHT FR. 1-3 MCH

Tris del Eintracht Francoforte sul campo dell'Hoffenheim: gli highlights

01:25
MCH SAN LORENZO-HURACAN 0-0 MCH

San Lorenzo-Huracan: niente gol nel Clasico del Barrio

01:49
MCH SPORTING-PORTO 1-2 MCH

Il Porto vince il big match con lo Sporting Lisbona: gli highlights

01:29
MCH PSV-TELSTAR 0-2 MCH

Colpaccio del Telstar: vince 2-0 sul campo del PSV Eindhoven

01:19
DICH GASP POST 30/8 DICH

Gasperini: "C'è voluta una Roma molto brava," siamo cresciuti"

01:50
DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

03:04
DICH SARRI PRE VERONA DICH

Sarri: "Se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato"

03:05
DICH PIOLI PRE TORINO DICH

Fiorentina, Pioli: "Torino avversario determinato, ma vogliamo vincere"

00:54
DICH CHIVU SU CALHA DICH

Chivu: "Calha giocatore importante, è tornato motivato"

00:55
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Il posto si conquista in allenamento. E' la meritocrazia"

02:23
DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Retegui all'Al Qadsiah
12:00
Arabia Saudita: per Retegui doppietta all'esordio
11:00
Scontri fra tifosi di Como e Atalanta in autogrill sulla A1
10:24
Pisa, Gilardino: "Dispiace non averla ripresa, quando si perde si rosica"
23:50
Cagliari, Pisacane: "Dispiace per i ragazzi, meritavano un epilogo diverso"
23:50
Juventus Women, vittoria in rimonta nel test con Everton