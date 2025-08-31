Scontri fra tifosi di Como e Atalanta in autogrill sulla A1

Scontri fra tifosi di Como e Atalanta ieri poco prima di mezzanotte nell'area di servizio di Somaglia, nel Lodigiano, sull'autostrada del Sole, dove si sono ritrovati mentre rientravano in pullman rispettivamente dalle trasferte a Bologna e Parma, il tutto in una giornata da bollino rosso con tanti turisti al rientro dalle ferie di ferragosto. Velocemente è iniziata la maxi rissa con anche l'uso di petardi e fumogeni. Diverse sono state le chiamate al 112 per segnalare i disordini sempre più violenti, tra decine di tifosi, la polizia Stradale sta indagando per accertare quanto successo, identificare le persone coinvolte e accertare le responsabilità.