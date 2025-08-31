Milan, si tratta al fotofinish per un nome per reparto: Gomez ha detto sì, assalto a Rabiot e Dovbyk

A poche ore dalla fine del mercato la dirigenza rossonera tenta gli ultimi colpi per migliorare la rosa di Allegri
Sta finendo il tempo e il Milan ha fretta di mettere a disposizione di Allegri una rosa che possa puntare in alto. L'idea è quella di rinforzare tutti i reparti. A partire dalla difesa. Saltato Akanji, si guarda ancora verso la Premier League, questa volta dalle parti di Liverpool. È partita la caccia a Joe Gomez, centrale di esperienza che andrebbe a completare il reparto difensivo. I campioni d'Inghilterra lo hanno messo sul mercato dopo aver acquistato Leoni dal Parma, ma devono completare l'acquisizione di Marc Guehi dal Crystal Palace. Il classe '97 ha detto sì ai rossoneri accettando la proposta da 3,5 milioni a stagione fino al 2029, ora si attende una risposta dai Reds che per cederlo a titolo definitivo chiedono 15 milioni di sterline (poco più di 17 milioni di euro).
A centrocampo il nome caldo è sempre quello di Adrien Rabiot. Separato in casa a Marsiglia, la mamma-agente Veronique sta continuando a trattare con il Milan che, alla fine, è l'unica squadra veramente interessata al centrocampista francese, pupillo di Max. La trattativa è però complessa, visto che il Marsiglia non scende dalla valutazione di 15 milioni e il giocatore ne vuole 5 a stagione più i bonus che gli consentirebbero di arrivare ai 6 che prende in Francia. Mancano poche ore per arrivare a un punto d’incontro tra le parti.
Capitolo attacco. Gimenez resterà ma in casa Milan non si vuole rinunciare all'ipotesi Dovbyk. La punta ucraina non è al centro dei pensieri di Gasperini che se ne libererebbe volentieri, mentre i rossoneri vorrebbero una punta potente che possa alternarsi con il "bebote" al centro dell'attacco. Lo scambio non si farà ma le parti si stanno parlando. Il Milan lavora a un prestito con diritto di riscatto, la Roma sarebbe disposta anche a questa formula ma vuole prima chiudere per un attaccante che possa sopperire alla partenza dell'ucraino.
