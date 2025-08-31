Milan, si tratta al fotofinish per un nome per reparto: Gomez ha detto sì, assalto a Rabiot e Dovbyk

Sta finendo il tempo e il Milan ha fretta di mettere a disposizione di Allegri una rosa che possa puntare in alto. L'idea è quella di rinforzare tutti i reparti. A partire dalla difesa. Saltato Akanji, si guarda ancora verso la Premier League, questa volta dalle parti di Liverpool. È partita la caccia a Joe Gomez, centrale di esperienza che andrebbe a completare il reparto difensivo. I campioni d'Inghilterra lo hanno messo sul mercato dopo aver acquistato Leoni dal Parma, ma devono completare l'acquisizione di Marc Guehi dal Crystal Palace. Il classe '97 ha detto sì ai rossoneri accettando la proposta da 3,5 milioni a stagione fino al 2029, ora si attende una risposta dai Reds che per cederlo a titolo definitivo chiedono 15 milioni di sterline (poco più di 17 milioni di euro).