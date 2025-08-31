Donnarumma-City, ci siamo? Il Fenerbahce può spingere Gigio da Guardiola

Giornate caldissime per Donnarumma. Il Manchester City è pronto a rilanciare l'offerta per il portiere del Psg e della Nazionale azzurra, dopo essersi visto rispedire al mittente quella da 30 milioni di euro. La cifra iniziale chiesta dal club francese campione d'Europa era inizialmente intorno ai 50 milioni ma l'affare si può chiudere anche a meno. I contatti tra i due club per Gigio, scaricato da Luis Enrique, sono costanti. Ma i Citizens prima di far partire Donnarumma devono cedere Ederson e qui c'è una novità: il Fenerbahce si è inserito nella trattativa tra gli inglesi e il Galatasaray, che segue da tempo il portiere brasiliano, mettendo sul piatto della bilancia 12 milioni di euro. Il City ne chiede 15 ma il Fenerbahce - che ha appena scaricato Mourinho dopo la mancata qualificazione al girone di Champions League, è disposto ad arrivare a 14 milioni, con buona possibilità di chiudere l'operazione.