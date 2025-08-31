Tennis, Gauff-Osaka ottavi di lusso agli Us Open donne

Dal lato femminile degli Us Open la notizia della notte è nella vittoria - con fatica - di Iga Swiatek. La testa di serie n°2 del torneo è stata seriamente testata da Anna Kalinskaya, giocatrice che già l'aveva battuta lo scorso anno sul cemento di Dubai (semifinale) e che Swiatek aveva però regolato due settimane fa ai quarti di Cincinnati. Alla polacca ci sono volute due ore di lotta questa notte, ma soprattutto una rimonta folle da 1-5 sotto nel primo set. E' finita 7-6 6-4. L'altra notizia del femminile però è sicuramente nell'ottavo di lusso tra Osaka e Gauff. L'americana aveva in realtà aperto la giornata con un comodissimo 6-3 6-1 alla polacca Frech. Mentre Osaka ha faticato un po' di più nel liberarsi di Kasatkina, che dopo un primo set perso per 0-6 è entrata nel match. La giapponese ha comunque chiuso per 6-0 4-6 6-3 trovando così l'ottavo di finale.