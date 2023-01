Australian Open: Khachanov e Rybakina sono i primi semifinalisti

TENNIS

Karen Khachanov è il primo semifinalista degli Australian Open. Il russo ha la meglio su Sebastian Korda (7-6, 6-3, 3-0 rit.): i primi due set sono a favore della testa di serie numero 18, che in seguito approfitta del ritiro del rivale per un problema al polso. Ora Khachanov attende uno tra Tsitsipas e Lehecka. Nel tabellone femminile, invece, avanza Rybakina: la kazaka sconfigge in due set Ostapenko (6-2, 6-4) e aspetta la sua sfidante.

TABELLONE MASCHILE

Karen Khachanov è il primo semifinalista degli Australian Open. Il russo approfitta del ritiro di Sebastian Korda, messo ko da un problema al polso destro, per chiudere un match che sembrava già indirizzato (7-6, 6-3, 3-0 rit.). Il primo set è combattutissimo, con l'intensità di Khachanov a mettere in difficoltà corda e la varietà dei colpi dello statunitense a ristabilire l'equilibrio. Si arriva così al tie-break, dove il russo piazza il solco decisivo vincendo 7-5. Il secondo parziale è quello della fuga di Khachanov, che approfitta di un Korda sempre più in apnea e falloso. A metà del set se ne capisce il motivo, perchè lo statunitense chiede l'intervento dei medici per un limitante problema al polso, stringendo i denti e perdendo 6-3. Nel terzo set, quando Khachanov è sul 3-0, arriva il ritiro che manda la testa di serie numero 18 in semifinale.

TABELLONE FEMMINILE

Sorride Elena Rybakina, che sconfigge nettamente Jelena Ostapenko (6-2, 6-4) e si guadagna le semifinali degli Australian Open. Mai in discussione il successo della kazaka, testa di serie numero 22, che ha trovato grande fiducia in sè stessa dopo aver eliminato Swiatek. Il primo set viene dominato da Rybakina, col punteggio di 6-2, mentre nel secondo Ostapenko abbozza una reazione che viene subito ricacciata indietro. Il 6-4 finale chiude la partita dopo solo 1h19' di gioco, Rybakina è la prima semifinalista.