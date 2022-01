Australian Open, Djokovic rompe il silenzio: "Voglio stare qui e giocarmi il torneo"

LA CONFERENZA

La famiglia in coro: "La sua vittoria più grande, più grande di qualsiasi Slam"

Nel corso della conferenza stampa indetta dalla famiglia, Novak Djokovic rompe il silenzio sui social dopo la vittoria in tribunale: "Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la mia cancellazione del visto. Nonostante tutto ciò che è successo, voglio restare e provare a competere agli Australian Open. Rimango concentrato su quello. Sono volato qui per giocare in uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti ai fantastici tifosi". Getty Images

IL TWEET DI NOLE



LA CONFERENZA STAMPA

Il padre di Djokovic: "Buon pomeriggio e benvenuti, grazie per essere presenti. Il motivo è celebrare la vittoria del nostro Novak. Alla fine ha vinto. Ha vinto la giustizia e ha vinto la legge. Non ha permesso che questo lo lasciasse in ginocchio. Negli ultimi giorni sono successe varie cose ed è stato molto difficile. Ma è mentalmente forte, un giovane fantastico. Non ha mai offeso nessuno, è sempre stato in buoni rapporti con tutti. Ma ovviamente il fatto che provenga da un paese piccolo e impoverito non era qualcosa che piaceva ai grandi potenti, e pensavano di avere poteri dati da Dio. L'ultima partita è stata giocata e ora hanno bisogno di inventare una partita diversa. Novak è stato accolto all'aeroporto e non ha ricevuto alcun diritto. Gli hanno tolto tutti i diritti che ha come essere umano […]. Lo hanno convinto a firmare un documento di revoca del visto e lui si è rifiutato di firmarlo perché non c'era motivo. Non aveva fatto nulla per contribuire a quella situazione. Non gli hanno concesso il diritto di comunicare con i suoi avvocati, con la sua squadra, con i suoi amici. È rimasto solo con lui per diverse ore. Gli hanno persino portato via il telefono".

Il fratello di Djokovic: "Signore e signori, vorrei ringraziare tutti voi per essere venuti qui e scusarmi per l'attesa. Volevamo avere la situazione il più chiaro possibile su ciò che sta accadendo in questo momento. Noi come famiglia l'abbiamo trovata molto difficile, siamo molto emotivi per mio fratello. È molto difficile difendere Novak e non offendere nessuno allo stesso tempo. Siamo combattenti per la giustizia e la legge e abbiamo fatto tutto il possibile per seguire tutte le procedure e mostrare davanti a tutti nel mondo che avevamo bisogno di inviare amore a Novak e aiutarlo a superare questa situazione molto difficile che lo a visto vincitore alla fine. Vorrei ringraziare le persone in tutto il mondo che ci hanno sostenuto, abbiamo visto scene meravigliose. Oggi le abbiamo viste fuori dallo studio dei suoi avvocati dove aspettavano la sentenza. La verità e la giustizia sono emerse, vorremmo ringraziare il sistema giudiziario australiano. Vorremmo ringraziare il giudice per essere stato molto neutrale. La situazione è divisiva, è molto difficile e vorrei ringraziarli per essere stati corretti e professionali. Sono sicuro che hanno dovuto affrontare un'enorme pressione perché il mondo intero ha assistito a questo caso. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno tradotto gli atti in modo che le persone in Serbia potessero seguirli. Novak è libero. Pochi istanti fa si è allenato. Era su un campo da tennis. È andato in Australia per giocare a tennis, per cercare di vincere un altro Australian Open e vincere un record che inseguiva da così tanti anni. Aveva tutti i documenti che gli erano richiesti. Alla fine ha ottenuto un'esenzione e si è recato in Australia. Ancora una volta voglio dire che Novak è un atleta, è un tennista, è il miglior tennista di tutti i tempi. Tutto ciò che fa nella vita è essere all'altezza dei suoi principi e delle sue idee. Ha sempre sostenuto la libertà di scelta e basta. Ci sono state molte informazioni oggi, ma questo è un motivo di festa, ma la nostra famiglia è contenta che la giustizia e la verità abbiano prevalso. Novak è un uomo onesto ed eccezionale, e parlando da persona comune sono felice che esista giustizia e che possiamo ancora lottare per la verità e i diritti umani. Mi aspetto che venga rispettata la decisione del giudice".

La mamma di Nole. "Grazie per essere venuti, siete in tanti. Siamo qui per celebrare la vittoria di nostro figlio, il nostro Novak, un ragazzo che in famiglia ha imparato a non sopportare bugie e tradimenti. Ha sempre combattuto per la giustizia, non ha fatto nulla di male, non ha infranto nessuna delle loro leggi ed è stato sottoposto a torture e molestie. Ha combattuto contro il sistema e il governo perché pensava di avere il diritto di essere lì con il visto che aveva ottenuto, ed è andato lì per vincere quel torneo. Mai prima d'ora ci siamo trovati di fronte a una situazione del genere. Questo è stato estremamente difficile per noi e in questi giorni abbiamo cercato di lottare per lui, per assicurarci che la sua voce fosse ascoltata in tutto il mondo. C'è stato uno turbinio di emozioni: tristezza, paura, delusione, ci sono stati momenti in cui non aveva il telefono con sé - non avevamo idea di cosa stesse succedendo, se stesse bene, se fosse malato, se andasse tutto bene. Queste sono le cose che io come madre non riesco a spiegare. Voglio ringraziare tutti quelli nel mondo che si sono alzati in piedi e lo hanno supportato, questo è ciò che gli ha dato l'energia per combattere all'interno di quell'hotel. La nostra gente gli ha dato supporto, lo sentiva, non lo vedeva. Abbiamo tutti lottato per dimostrare che era un'ingiustizia. Grazie a Dio c'è ancora giustizia su questo pianeta ed è stato liberato e rilasciato. Penso che questa sia la più grande vittoria della sua carriera, più grande di tutti gli Slam che ha vinto".

Lo zio di Djokovic. "Vorrei ringraziare tutti. Abbiamo passato 5 giorni davanti al Parlamento con i cittadini. Come suo zio vorrei dire che è orgoglioso, questo è il più grande trionfo per Novak, più grande di qualsiasi suo Slam. Vorrei ringraziare il giudice. Questa è una grande vittoria, una grande vittoria personale per Novak. Non ha mai passato niente del genere. Si spera che lo prepari a vincere il torneo".