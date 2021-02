Australian Open: buona la prima per Errani e Giorgi, fuori Mager

TENNIS

Sorridono due italiane nella notte degli Australian Open. Camila Giorgi, n.79 del ranking, ha sconfitto 63 63, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, la kazaka Yaroslava Shvedova, 33enne di origini moscovite n.1.337 WTA (in gara con il ranking protetto: è rientrata nel tour dopo tre anni di stop per maternità), che giocava gli Australian Open per la nona volta con il terzo turno del 2015 come miglior risultato. Al prossimo turno Camila - alla nona partecipazione consecutiva agli Australian Open (sempre nel main draw) dove ha raggiunto il terzo turno in tre occasioni (2020, 2019 e 2015) - sfiderà la regina di Parigi, la polacca Iga Swiatek.

Bene anche Errani, n.134 del ranking, promossa dalle qualificazioni, che ha battuto in rimonta per 26 64 64, dopo due ore e un quarto di lotta, la cinese Qiang Wang, 29enne di Tianjin n.34 WTA e 30esima testa di serie, al suo settimo Australian Open dove vanta gli ottavi raggiunti proprio nell`ultima edizione.

Domani in campo le altre tre azzurre in gara, inserite nella parte alta del tabellone. Jasmine Paolini, che dovrà vedersela con la ceca Karolina Pliskova, n.6 del ranking e del seeding, Martina Trevisan, n.89 del ranking, che debutterà contro la russa Ekaterina Alexandrova, n.32 WTA, Elisabetta Cocciaretto, n.126 della classifica (best ranking), e la tedesca Mona Barthel, 30enne di Bad Segeberg n.212 WTA.

MAGER FUORI AL PRIMO TURNO

Finita l'avventura di Gianluca Mager agli Australian Open, primo Slam del 2021 scattato - con tre settimane di ritardo rispetto alla data originaria per la quarantena - sul cemento di Melbourne Park. L'azzurro, n.96 del ranking, nella notte italiana si è fatto sorprendere per 6-3 6-3 6-4, in appena un'ora e 38 minuti di gioco, dal russo Aslan Karatsev, n.114 Atp, proveniente dalle qualificazioni.