Australian Open: Berrettini travolge Carreño Busta e vola ai quarti

TENNIS

Il romano si impone in tre set sullo spagnolo e affronterà ora Monfils per un posto in semifinale. Nel doppio, avanzano Bolelli e Fognini

Continua la cavalcata di Matteo Berrettini agli Australian Open. Il numero 7 al mondo batte in tre set lo spagnolo Pablo Carreño Busta con il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-4 al termine di un match perfetto. Il romano vola così ai quarti, dove affronterà Gael Monfils. Le soddisfazioni per l'Italia arrivano anche nel doppio maschile, con Simone Bolelli e Fabio Fognini che superano gli ottavi battendo in tre set Jamie Murray e Bruno Soares.

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini si conferma inarrestabile e supera gli ottavi di finale degli Australian Open battendo in tre set lo spagnolo Pablo Carreño Busta e guadagnandosi l'accesso ai quarti. Il romano, dopo la maratona con Alcaraz e il match con qualche sbavatura nei primi due turni contro Nakashima e Kozlov, mette in scena la partita perfetta: nel suo 7-5, 7-6(4), 6-4 ai danni dell'iberico non c'è traccia di debolezze se non in una palla break a fine primo set, quando il numero 7 al mondo si porta dal 5-5 al 7-5 evitando di concedere a Carreño Busta di agguantare il tie-break, che è però inevitabile nel secondo.

Lo spagnolo rischia in ben quattro occasioni di cedere il servizio, di cui tre nel game di apertura del secondo parziale, ma resiste e si guadagna il tie-break, vinto però 7-4 al terzo set point da Berrettini. Nel terzo, invece, l'italiano ha due occasioni per vincere il turno in battuta: Carreño Busta annulla la prima e resta sul 3-3, ma la seconda coincide con il match point che permette a Matteo Berrettini di chiudere sul 6-4, superare lo scoglio degli ottavi di finale e accedere ai quarti.

Il romano ritrova la solidità del servizio contro lo spagnolo che, è da ricordare, è pur sempre il numero 21 della classifica Atp. Un successo tanto prezioso quanto agevole per Berrettini, che con il raggiungimento dei quarti di finale ottiene il suo miglior risultato in carriera agli Australian Open. L'ostacolo tra il 25enne e la sua terza semifinale in uno Slam si chiama ora Gael Monfils: il francese travolge in tre set Kecmanovic, guadagnandosi la sfida al numero 7 al mondo per un posto tra i migliori 4 del tabellone.

BERRETTINI: "NON CREDEVO DI ARRIVARE FIN QUI"

"Primo italiano a raggiungere i quarti in tutti gli Slam? Non lo sapevo, me lo hanno comunicato dopo la partita e ovviamente questo dato mi fa piacere, mi riempie di orgoglio. Significa che sto combinando qualcosa di buono - ha detto Berrettini, che con la vittoria ottenuta contro Pablo

Carreno Busta conquista anche la sesta posizione nel prossimo ranking mondiale - Mi ha fatto sorridere pensare a quando giocavo il torneo Juniores, e il mio obiettivo era entrare un giorno nelle qualificazioni degli Slam. Onestamente non avrei mai creduto di poter realizzare tutto questo. Ho sempre visto i grandi del passato con grande rispetto, e non avrei mai immaginato di poter togliere un record a qualcuno". E ancoraa: "Sapevo di dover avere pazienza - aggiunge Berrettini - Era questa la parola chiave che avevamo trovato col mio team. Contro uno che gioca come Carreno Busta, per vincere bisogna avere pazienza. Ho avuto delle chance e sono volate via, un po' per merito suo e in parte per miei errori. Ma in quei casi bisogna essere capaci di resettare e concentrarsi sul prossimo punto. Gael Monfils al prossimo turno? Senza dubbio lui è un giocatore di straordinaria esperienza, ha giocato molti match di questo livello negli Slam. Ma a queste situazioni in fondo mi ci sto abituando anche io. È vero che ha 10 anni più di me, ma fisicamente si dimostra più giovane: è in perfetta forma e corre tanto. Sarà un avversario complicato da affrontare".

DOPPIO MASCHILE

Le soddisfazioni per l'Italia, però, non si fermano al passaggio del turno di Berrettini: a volare ai quarti di finale, infatti, sono anche Simone Bolelli e Fabio Fognini nel doppio maschile. Il bolognese e il sanremese battono in tre set il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, che si aggiudicano 6-3 il primo parziale dopo che Bolelli e Fognini avevano già annullato cinque set point. Il secondo si decide al tie-break, con Murray e Soares che si portano sul 6-5 e hanno l'occasione di chiudere i giochi, ma la coppia azzurra annulla il match point e anzi chiude sul 9-7 pareggiando i conti. Nel terzo e decisivo set, Bolelli e Fognini si aggiudicano quattro game di fila, passando dal 2-3 al 6-3 che vale l'accesso ai quarti. Gli avversari per un posto in semifinale saranno gli australiani Dane Sweeny e Li Tu oppure l'americano Rajeev Ram e il britannico Joe Salisbury.