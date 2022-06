Atp Stoccarda: Sonego batte Struff, ora derby con Berrettini

TENNIS

Il piemontese si è imposto con un duplice 7-6 nel match sospeso ieri per pioggia

Lorenzo Sonego vola ai quarti di finale del torneo Atp di Stoccarda dove ad attenderlo c'è il derby azzurro con Matteo Berrettini, vincitore al rientro dopo quasi tre mesi contro il moldavo Albot. Il tennista piemontese, numero 6 del seeding, ha battuto con un duplice 7-6 il tedesco Jan-Lennard Struff. Il match era stato interrotto dalla pioggia e rinviato a oggi con Sonego avanti 7-6, 3-4. Matteo Berrettini non sbaglia al rientro: battuto Albot a Stoccarda







Matteo Berrettini a Stoccarda 1 di 5 © italyphotopress SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Sarà la prima sfida tra i due compagni di Davis a livello Atp. Lorenzo e Matteo si sono, invece, incrociati due volte a livello Futures e Challenger, entrambe vinte dal romano. "Matteo è come un fratello per me, come sempre sarà complicato giocare contro un amico" ha detto il numero 26 al mondo al termine del match.

Vedi anche Tennis Berrettini, dolce rientro dopo l'infortunio: Albot domato in tre set