Berrettini, dolce rientro dopo l'infortunio: Albot domato in tre set

Erano passati più di 80 giorni dall'ultima partita giocata da Matteo Berrettini. Come promesso dallo stesso tennista romano, il rientro si è materializzato alla partenza della stagione su erba, in quel di Stoccarda. Agli ottavi di finale Berrettini ha regolato il moldavo Radu Albot in tre set, 6-2 4-6 6-3. I problemi alla mano destra avevano costretto il tennista azzurro a saltare le tappe di Miami, Roma e Parigi; ai quarti possibile derby con Lorenzo Sonego.