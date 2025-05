Fognini dice addio: "Questo sarà il mio ultimo Roma, voglio fare spazio ai giovani"

Fabio Fognini è attualmente numero 107 del mondo ed esordirà nella giornata di giovedì 8 maggio affrontando al 1° turno l'inglese Jacob Fearnley, numero 57 del ranking. L'ex numero 1 d'Italia In carriera vanta 9 titoli a livello ATP: il più importante è sicuramente il Masters 1000 di Montecarlo del 2019 in cui sconfisse Nadal in semifinale prima di trionfare in finale contro Lajovic.