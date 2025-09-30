ATP 500 Tokyo, Alcaraz supera Fritz in finale

Il numero uno al mondo non si ferma più: il doppio 6-4 allo statunitense vale l'ottavo titolo del 2025
Carlos Alcaraz ha vinto il torneo Atp 500 di Tokyo battendo in due set lo statunitense Taylor Fritz col punteggio di 6-4, 6-4. Nulla da fare per il numero 4 del mondo, spazzato via in poco più di un'ora e mezza di gioco anche a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.
Numeri da capogiro nel 2025 per il numero uno del mondo, che non sembra volersi più fermare. Quella odierna al Japan Open è stata la decima finale giocata in questa stagione da Carlitos, la nona consecutiva, e l'ottavo titolo conquistato nel 2025 dopo: US Open, Masters 1000 Cincinnati, Queen's Club, Roland Garros, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Monte-Carlo e il 500 di Rotterdam. Si tratta del 24esimo titolo in cariera per lo spagnolo.
