Atp Montecarlo: fuori Murray e Norrie, avanzano Wawrinka e Schwartzman

TENNIS

I due britannici escono al primo turno, bene Van De Zandschlup, Thiem e Bautista Agut

Subito sorprese nel primo turno dell’Atp di Montecarlo. Cameron Norrie (testa di serie) è subito eliminato in due set, per mano dell’argentino Francisco Cerundolo. Il sudamericano trionfa 6-3, 6-4, non permettendo mai al britannico di rientrare. Stesse nazionalità ma esito opposto nella sfida tra Draper e Baez, con l’inglese che si impone 2-0 (6-3, 7-5). Esce anche Andy Murray, sconfitto 2-0 (6-1, 6-3) dall’australiano De Minaur, in una partita di fatto a senso unico. Diego Schwartzman regola il belga Goffin 6-4, 6-2, così come il tedesco Struff, 2-0 (6-4, 6-3) contro Albert Ramos-Vinolas. Anche il francese Bonzi non incontra troppe difficoltà, eliminando 2-0 (6-1, 7-5) lo spagnolo Zapata Miralles, competitivo solamente nel secondo set. Incontro a senso unico anche tra l’australiano Popyrin e Lajovic, con il primo che vince 2-0 (7-6, 6-3). Passano il turno in rimonta anche Wawrinka e Van De Zandschlup: lo svizzero ribalta l’olandese Griekspoor 2-1 (5-7, 6-3, 6-4), mentre il secondo piega Fucsovics dopo un primo set complicato (3-6, 7-6, 6-1). Impresa di Gakhov, che da numero 186 nel ranking riesce a battere lo statunitense McDonald 2-1 (7-6, 2-6, 6-3). Thiem elimina rapidamente Gasquet con un secco 2-0 (6-1, 6-4), mentre Bautista Agut annulla un match point a Krajinovic e va a vincere 2-1 (5-7, 7-6, 6-1), dopo un tie-break spettacolare nel secondo set.