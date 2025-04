Atp Monte Carlo: debutto vincente per Berrettini, affronterà Zverev. Ok anche Musetti, ko Fognini

Giornata dolceamara per l’Italia del tennis all’Atp Masters 1000 di Monte Carlo, visto che dei tre azzurri impegnati oggi in campo sono solo in due ad avanzare al secondo turno, mentre uno deve già lasciare il torneo. Si tratta di Fabio Fognini, eliminato al primo turno da Francisco Cerundolo. Il ligure, presente come wild card, si arrende dopo 1h03’ di gioco, piegato dal 6-0, 6-3 finale che permette invece all’argentino di essere il prossimo sfidante di Carlos Alcaraz. Sul campo in cui vinse il torneo nel 2019, Fognini vive un primo set da incubo, perdendo il servizio in tutti i suoi turni di battuta e vedendosi annullare pure due palle break: a Cerundolo bastano quindi soltanto venti minuti per portarsi sull’1-0 nel punteggio totale. Il classe ’87 di Sanremo prova allora a reagire in avvio di secondo set, ma subisce poi due break e deve accettare la sconfitta sul suo sesto doppio fallo, dopo essere però riuscito a cancellare un match point.