ATP Finals, oggi Sinner-de Minaur: in palio c'è un posto in finale

Sono ben 12 i precedenti tra i due con i numeri che sono dalla parte di Jannik: l'azzurro, infatti, ha vinto tutti e 12 i precedenti, rendendo così de Minaur il giocatore più battuto nella sua carriera. Il primo incontro tra i due risale al 2019, quando Sinner vinse 3-0 la finale delle Next Gen Atp Finals in programma a Milano. L'anno scorso i due si sono sfidati ai gironi alle ATP Finals, con Jannik che esordì battendo l'australiano con un netto 6-3 6-4. A pochi giorni di distanza, a Malaga, ci fu un'altra sfida, questa volta in Coppa Davis, con l'azzurro che vinse il secondo (e decisivo) incontro delle semifinali con lo stesso punteggio conquistato qualche giorno prima a Torino. Dopo Australian Open, Pechino e Vienna (entrambi gli incroci in semifinale), Sinner e de Minaur sono pronti a sfidarsi nuovamente: in palio c'è un posto in finale contro il vincente di Alcaraz-Auger-Aliassime (in programma questa sera non prima delle 20:30).