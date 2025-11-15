Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
IL PROGRAMMA

ATP Finals, oggi Sinner-de Minaur: in palio c'è un posto in finale

Jannik ha chiuso la fase a gironi da imbattuto e cerca la quarta vittoria del 2025 contro l'australiano 

di Martino Cozzi
15 Nov 2025 - 08:00

Jannik Sinner punta alla finale delle ATP Finals. Dopo aver passato il girone Borg da primo e imbattuto, il numero due al mondo torna oggi in campo (non prima delle 14:30) in occasione della semifinale contro Alex de Minaur, che grazie alla vittoria su Taylor Fritz nell'ultimo turno del gruppo Connors ha conquistato il secondo posto dietro a Carlos Alcaraz e la qualificazione alla fase finale. Si tratta della quarta volta che i due si incontrano in questa stagione (Australian Open, Vienna e Pechino i precedenti), con Sinner che ha vinto tutte e tre le sfide perdendo un solo set. A un anno di distanza, Jannik punta a tornare in finale per cercare di difendere il titolo.

Leggi anche

Sinner non si ferma: battuto anche Shelton 6-3, 7-6

SINNER-DE MINAUR: I PRECEDENTI

Sono ben 12 i precedenti tra i due con i numeri che sono dalla parte di Jannik: l'azzurro, infatti, ha vinto tutti e 12 i precedenti, rendendo così de Minaur il giocatore più battuto nella sua carriera. Il primo incontro tra i due risale al 2019, quando Sinner vinse 3-0 la finale delle Next Gen Atp Finals in programma a Milano. L'anno scorso i due si sono sfidati ai gironi alle ATP Finals, con Jannik che esordì battendo l'australiano con un netto 6-3 6-4. A pochi giorni di distanza, a Malaga, ci fu un'altra sfida, questa volta in Coppa Davis, con l'azzurro che vinse il secondo (e decisivo) incontro delle semifinali con lo stesso punteggio conquistato qualche giorno prima a Torino. Dopo Australian Open, Pechino e Vienna (entrambi gli incroci in semifinale), Sinner e de Minaur sono pronti a sfidarsi nuovamente: in palio c'è un posto in finale contro il vincente di Alcaraz-Auger-Aliassime (in programma questa sera non prima delle 20:30). 

Leggi anche

Sinner: "Con Shelton un'ottima partita, il pubblico mi ha aiutato tanto e lo ringrazio"

BOLELLI E VAVASSORI: OBIETTIVO FINALE

 Oltre a Jannik Sinner, una fetta d'Italia sarà rappresentata anche da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che alle 12 apriranno la mattinata sfidando la coppia formata da Henry Patten (GBR) e Harri Heliövaara (FIN), secondo classificati nel gruppo McEnroe. Si tratta, a tutti gli effetti, della rivincita della finale degli Australian Open di quest'anno, con gli azzurri usciti sconfitti 6-7 (16) 7-6 (5) 6-3. Nel 2024, invece, la coppia azzurra è stata sconfitta anche a Wimbledon, mentre l'unico successo risale alla finale di Pechino, sempre dello scorso anno (3 in totale i precedenti). Nell'altra semifinale spazio alla sfida tutta britannica tra Salisbury-Skupski e Cash-Glasspool (in programma non prima delle 18). 

Ultimi video

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:18
DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

I più visti di Tennis

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

Alcaraz riceve il premio come n.1 Atp davanti agli occhi di Sinner LE FOTO

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

Freddo e implacabile, Sinner annienta ancora Zverev e stacca il pass per la semifinale

Sinner: "Partita difficile ma ho gestito bene i momenti importanti"

Alcaraz respinge anche Sinner: elimina Musetti e chiude il 2025 in vetta alla classifica

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:37
Bezzecchi in pole a Valencia, qualifica da incubo per Bagnaia
11:30
Dumfries alla Pinetina per nuovi controlli: cauto ottimismo per il derby con il Milan
11:20
Percassi: "L'esonero di Juric la scelta più dolorosa, Palladino ci ha aspettato". E sull'addio di Gasp...
11:20
House of BMW: una nuova casa per i valori del brand
11:10
Beach volley, mondiali: azzurre Scampoli-Bianche ko all'esordio