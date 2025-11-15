Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, lo scudetto è possibile. Tornare? Ci vediamo..."

Intervista esclusiva di Simone Togna all'olandese ex rossonerodi Simone Togna
"Il derby? Sicuramente guarderò la partita, non ci sono dubbi. E supporterò il Milan, stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata. Anzi, “Il derby della Madonnina (in italiano, ndr)” è difficile, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti". Parole dell'ex rossonero Tijani Reijnders in un'intervista esclusiva a Simone Togna dopo il pareggio della sua Olanda contro la Polonia nella sfida di qualificazione ai Mondiali. "Lo scudetto al Milan? La possibilità di vincere quest’anno c’è, stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la seconda stella della storia del Milan possa arrivare presto", ha detto ancora il centrocampista olandese, il cui trasferimento in estate al Manchester City ha portato nelle casse rossonere 70 milioni di euro". "Tornare in futuro al Milan?". E qui arriva l'unica risposta in italiano e col sorrisone: “Ci vediamo…”.
QUALIFICAZIONE AL MONDIALE
"Siamo sulla buona strada, non è ancora fatta, ma dobbiamo finire il lavoro lunedì, dobbiamo essere pronti per una partita difficile, ovviamente avremmo voluto raggiungere la certezza matematica della qualificazione con la polonia, sfortunatamente non è successo e allora dovremo finire il lavoro lunedì”.
OBIETTIVI AL MONDIALE
“Se ti qualifichi per il mondiale, vuole vincere il mondiale…abbiamo una grande squadra e dobbiamo dimostrarlo, a partire da lunedì quando vogliamo assicurarci il posto”.
MONDIALE SENZA ITALIA
“Avete mancato le ultime due qualificazioni? Sì, lo so, ho visto. Spero che vi possiate qualificare, ma è una situazione difficile, siete lì… si vedrà…”.