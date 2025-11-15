Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, lo scudetto è possibile. Tornare? Ci vediamo..."

"Il derby? Sicuramente guarderò la partita, non ci sono dubbi. E supporterò il Milan, stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata. Anzi, “Il derby della Madonnina (in italiano, ndr)” è difficile, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti". Parole dell'ex rossonero Tijani Reijnders in un'intervista esclusiva a Simone Togna dopo il pareggio della sua Olanda contro la Polonia nella sfida di qualificazione ai Mondiali. "Lo scudetto al Milan? La possibilità di vincere quest’anno c’è, stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la seconda stella della storia del Milan possa arrivare presto", ha detto ancora il centrocampista olandese, il cui trasferimento in estate al Manchester City ha portato nelle casse rossonere 70 milioni di euro". "Tornare in futuro al Milan?". E qui arriva l'unica risposta in italiano e col sorrisone: “Ci vediamo…”.