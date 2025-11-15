Logo SportMediaset

Udinese, Bravo: "Da dopo il Mondiale non ho più giocato, merito di più"

15 Nov 2025 - 09:10
© Getty Images

© Getty Images

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Onda Cero direttamente dal ritiro della Spagna U21, Iker Bravo si è lamentato dello scarso impiego con l'Udinese dopo il rientro dal Mondiale U20. Queste le parole dell'attaccante bianconero: "Da quando sono tornato non ho mai giocato. Sono tranquillo. Dal canto mio devo allenarmi come un pazzo, lavorare come un pazzo e mangiare bene. Sono tutte cose che sto facendo. Credo di meritare di più, penso che non sto avendo il minutaggio che merito. Tutto quello che posso fare lo sto facendo. È il momento della mia carriera in cui mi sento meglio dal punto di vista fisico e mentale. È frustrante il fatto di non avere opportunità". 

