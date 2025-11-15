Pugilato, Europeo superleggeri per Casamonica sabato 22 a Bilbao

Chance europea per Armando Casamonica, detto 'La furia del Quadraro' per via del suo atteggiamento sul ring e per la zona di Roma da cui proviene. Tra una settimana, sabato 22, salirà sul ring del 'Pabellon de La Casilla' di Bilbao per disputare il match valido per il vacante titolo europeo dei superleggeri, abbandonato dall'irlandese Pierce O'Leary. L'avversario sarà un pugile di casa, lo spagnolo Jon Fernandez, secondo gli esperti un talento incompiuto ma dotato, quindi da non sottovalutare. Armando, ex campione italiano della categoria, è l'ultimo esponente in campo pugilistico della famiglia Casamonica che ha avuto come interpreti d'eccellenza Romolo, azzurro ai Giochi di Los Angeles '84 e in due occasioni sfidante al titolo europeo dei superwelter, e Sandro, per anni azzurro e sfidante mondiale per il titolo Wbo dei leggeri detenuto da Artur Grigorian. Anche Armando Casamonica è stato azzurro e ha vinto cinque titoli nazionali (junior 2016, School 2017 e 2018, Youth 2017 e Senior 2019), e il Guanto d'oro 2019. Con la nazionale ha preso parte agli Europei junior 2016, Youth 2017 e 2018, e ai Mondiali junior 2016, oltre al dual match tra Italia e Argentina quando, prima della sfida, le due selezioni vennero anche ricevute da papa Francesco.