Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pugilato, Europeo superleggeri per Casamonica sabato 22 a Bilbao

15 Nov 2025 - 09:10

Chance europea per Armando Casamonica, detto 'La furia del Quadraro' per via del suo atteggiamento sul ring e per la zona di Roma da cui proviene. Tra una settimana, sabato 22, salirà sul ring del 'Pabellon de La Casilla' di Bilbao per disputare il match valido per il vacante titolo europeo dei superleggeri, abbandonato dall'irlandese Pierce O'Leary. L'avversario sarà un pugile di casa, lo spagnolo Jon Fernandez, secondo gli esperti un talento incompiuto ma dotato, quindi da non sottovalutare. Armando, ex campione italiano della categoria, è l'ultimo esponente in campo pugilistico della famiglia Casamonica che ha avuto come interpreti d'eccellenza Romolo, azzurro ai Giochi di Los Angeles '84 e in due occasioni sfidante al titolo europeo dei superwelter, e Sandro, per anni azzurro e sfidante mondiale per il titolo Wbo dei leggeri detenuto da Artur Grigorian. Anche Armando Casamonica è stato azzurro e ha vinto cinque titoli nazionali (junior 2016, School 2017 e 2018, Youth 2017 e Senior 2019), e il Guanto d'oro 2019. Con la nazionale ha preso parte agli Europei junior 2016, Youth 2017 e 2018, e ai Mondiali junior 2016, oltre al dual match tra Italia e Argentina quando, prima della sfida, le due selezioni vennero anche ricevute da papa Francesco.

Ultimi video

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

00:59
rb

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:33
DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:38
DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:10
Beach volley, mondiali: azzurre Scampoli-Bianche ko all'esordio
11:07
Sci, Cdm: slalom Levi, Shiffrin domina la prima manche
10:30
Ghiaccio: Cdm velocità; Lollobrigida 4/a a Salt Lake City
10:11
Nba: super Curry stende gli Spurs, Detroit vince ancora
10:10
Ghiaccio, Cdm velocità: Lollobrigida quarta a Salt Lake City