Atp Finals: Alcaraz premiato in campo come numero 1 del 2025

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha ricevuto all'Inalpi Arena il premio per aver chiuso il 2025 come numero 1 del ranking mondiale. La cerimonia è avvenuta prima della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. A consegnargli il premio Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp. In doppiopetto scuro e senza cravatta, lo spagnolo ha detto: "E' un grande piacere per me essere di nuovo numero uno al mondo, è una cosa per cui ho lavorato molto duramente insieme al mio team. È un viaggio che non si fa da soli ma si condivide con tutto lo staff. Sento l'amore e l'energia del pubblico ovunque vada e ringrazio tutti quelli che vengono a vederci e ci supportano. Questo trofeo è anche per loro"