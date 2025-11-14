Logo SportMediaset

Atp Finals: Alcaraz premiato in campo come numero 1 del 2025

14 Nov 2025 - 14:27
Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha ricevuto all'Inalpi Arena il premio per aver chiuso il 2025 come numero 1 del ranking mondiale. La cerimonia è avvenuta prima della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. A consegnargli il premio Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp. In doppiopetto scuro e senza cravatta, lo spagnolo ha detto: "E' un grande piacere per me essere di nuovo numero uno al mondo, è una cosa per cui ho lavorato molto duramente insieme al mio team. È un viaggio che non si fa da soli ma si condivide con tutto lo staff. Sento l'amore e l'energia del pubblico ovunque vada e ringrazio tutti quelli che vengono a vederci e ci supportano. Questo trofeo è anche per loro"

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

