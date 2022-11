ATP Finals: Djokovic sconfigge Tsitsipas, ko anche Medvedev

TENNIS

Nole sconfigge ancora il greco, già affrontato nelle semifinali di PariGI-Bercy, per 6-4 7-6. Il derby russo va a Rublev dopo una sfida combattutissima

Vedi anche Tennis ATP Finals, il messaggio di Rublev: "La pace è tutto quello che ci serve" Debutta con una vittoria Novak Djokovic nelle ATP Finals, in quello che era il remake della recente semifinale di Parigi-Bercy: sconfitto Tsitsipas in due set, col punteggio di 6-4 7-6 e un tie-break dominato dal serbo. Parte col piede giusto Nole, mentre inizia con una sconfitta Daniil Medvedev nello stesso girone: il derby russo va a Rublev, in una sfida combattutissima che vede due set arrivare al tie-break (7-6, 3-6, 6-7).

TSITSIPAS-DJOKOVIC 4-6, 6-7

Inizia col piede giusto Novak Djokovic, che sconfigge in due set Tsitsipas in quello che era il suo debutto nelle ATP Finals di Torino: punteggio di 6-4, 7-6 a favore del serbo. Nel remake della semifinale di Paris-Bercy, parte subito forte Nole, che si porta sul 2-0. Il greco si riprende e lotta game su game, ma fatica ad adattare il suo rovescio alla superficie del PalaAlpitour e viene spesso sorpreso dal rivale, che mantiene sempre un margine di sicurezza e conquista con merito il primo set. Si chiude sul punteggio di 6-4 per Djokovic, che nell'avvio del secondo parziale subisce la reazione dello sfidante. L'ateniese scende a rete con costanza ed è efficace al servizio, al punto da realizzare anche tre aces consecutivi in un game, ma questo non scoraggia Nole che riesce a rimontarlo costantemente. Si gioca sui nervi, con Tsitsipas che passa in vantaggio di un game e il rivale che lo riaggancia, fino al 6-6 che vale il tiebreak, dove diventano decisive la forza mentale e la maggior esperienza di Djokovic. Il serbo rimonta dall'1-0 dell'ellenico, portandosi fino al 5-1, e sa reagire al momento positivo di Tsitsipas con un ottimo rush finale. Il 7-4 al tiebreak vale la vittoria della sfida in due set e 1h37' di gioco.

MEDVEDEV-RUBLEV 7-6 3-6 6-7

Il derby russo va ad Andrey Rublev, che sconfigge il connazionale Daniil Medvedev al termine di un match ricco d'emozioni, durato ben 2h30': 7-6, 3-6, 6-7 il punteggio per il 25enne moscovita, che si rende anche protagonista di un bellissimo messaggio di pace in una delle pause della sfida. Il primo set è stupefacente e ricco di colpi di scena: Rublev sembra averlo in pugno quando si porta sul 5-2, ma Medvedev ritorna sotto e porta la sfida al tiebreak. La spunta proprio quest'ultimo, che vince col punteggio di 9-7 dopo aver annullato sette set point al rivale (cinque nel tiebreak). La reazione di Rublev è però imponente, col russo a rompere l'equilibrio e vincere di carattere il secondo parziale col punteggio di 6-3, approfittando dei numerosi doppi falli dello sfidante. Si arriva dunque al set conclusivo e ad un altro tiebreak, con un continuo botta e risposta tra i due atleti. Anche questa volta la sfida è spettacolare: Rublev deve arrivare al quinto match point per riuscire ad avere la meglio su Medvedev con un altro 9-7. Inizia dunque con un ko il percorso del vincitore del 2020 e finalista dell'anno scorso contro Zverev, che dovrà rifarsi nelle prossime sfide.

Vedi anche Tennis ATP Finals, il messaggio di Rublev: "La pace è tutto quello che ci serve"