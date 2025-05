Giro d’Italia, terza tappa: ancora Pedersen, bis a Valona e nuova maglia rosa

Sulla salita finale di Qafa attaccano Lorenzo Fortunato (Astana-XDS) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), che vanno a riprendere i fuggitivi e staccano il gruppo per arrivare in coppia sul GPM. Fortunato si prende i punti per la classifica della Maglia blu, ma in discesa i due vengono ripresi. Si arriva quindi inesorabilmente alla volata ristretta, con Pedersen che batte tutti e nello sprint beffa al fotofinish Colbin Strong (Israel-Premier Tech) e Orluis Aular (Movistar). Secondo successo in questo Giro d’Italia per Pedersen, vittoria numero 52 in carriera (il danese più vincente di sempre). Cede la maglia rosa Primoz Roglic, dopo averla conquistata nella cronometro di ieri.