Premier League: il Newcastle batte il Chelsea e sale al terzo posto

NEWCASTLE-CHELSEA 2-0

Un gol nei primissimi minuti e uno nel finale: il Newcastle batte 2-0 il Chelsea ed effettua lo scatto-Champions. La sfida del St. James's Park si sblocca praticamente subito, per merito di Sandro Tonali: tap-in vincente sul cross di Murphy e 1-0 al 2'. I Magpies tengono alto il baricentro e schiacciano i Blues, che non riescono a rendersi mai pericolosi. Isak impegna Sanchez e sfiora il bis, poi al 36' ecco l'episodio che frena ulteriormente il Chelsea: gomitata di Jackson su Botman e rosso al Var. Londinesi in dieci, dunque, che rischiano di capitolare: Burn manca di pochissimo il raddoppio. Nella ripresa il Chelsea alza il baricentro e controlla il possesso palla, contro un Newcastle che fatica a uscire. Howe risveglia i suoi riportando la difesa a quattro, ma Pope deve fare gli straordinari su Cucurella. Tonali domina a centrocampo, ma il Newcastle fatica a controllare la sfida: Enzo Fernandez sfiora il pari all'81', Pope è ancora decisivo. Dopo tante chances per i Blues, però, ecco il colpo del ko che fa esultare la Toon Army: Bruno Guimaraes trova la traiettoria perfetta e il 2-0 al 90'. Vince il Newcastle, che sale a 66 punti e si prende il terzo posto: scavalcato il Man City (65), il Chelsea resta invece appaiato all'Aston Villa a quota 63. Champions tutt'altro che scontata per Maresca, nonostante l'ottima gara disputata in dieci.