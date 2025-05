Internazionali: Zverev facile agli ottavi, Moutet sorprende Rune

Tutto facile per Alexander Zverev nel suo secondo impegno agli Internazionali d'Italia di tennis, sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il tedesco, numero 2 del mondo e del seeding, campione in carica, approda agli ottavi grazie alla netta vittoria contro il lituano Vilius Gaubas per 6-4, 6-0. Negli ottavi Zverev affronterà il francese Arthur Fils. La sorpresa del giorno, invece, è la vittoria dell'altro transalpino Corentin Moutet, che ha sconfitto a il danese Holger Rune (9) per 7-5, 5-7, 7-6 (4).