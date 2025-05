Sinner: "Felice di poter giocare di nuovo, è quello che amo ed è fantastico"

"Onestamente non so cosa dire, non c'è posto più bello per me di dove giocare a tennis - ha aggiunto -. E' difficile non giocare per tre mesi perché non hai alcun feedback". "Oggi andavo a tratti, ma sono contento di aver vinto - ha proseguito Jannik parlando della partita contro Navone -. Il risultato poi arriverà, oggi sono contento di giocar a tennis. Anche se fosse andata diversamente sarebbe stato un bel giorno lo stesso".