Atp Finals: Djokovic batte Cilic, ora semifinale con Anderson

16/11/2018

Alexander Zverev batte 2-0 John Isner e si qualifica come secondo del gruppo “Guga Kuerten” dell' Atp Finals di Londra . Il tedesco ha avuto la meglio dello statunitense in un'ora e 20 minuti di partita (7-6, 6-3), consegnando così il primo posto a Djokovic che in serata ha superato Cilic 2-0 (7-6, 6-2) nonostante fosse già sicuro della prima posizione. Queste le due semifinali in programma sabato: Federer-Zverev e Djokovic-Anderson.

ZVEREV-ISNER 2-0

Una vittoria importante per Alexander Zverev che gli consegna per la prima volta l'accesso alle semifinali dell'Atp Finals. Il tedesco ha avuto la meglio dello statunitense John Isner in un'ora e 20 minuti di partita, conquistando un successo che lo qualifica come secondo del gruppo “Guga Kuerten” e gli consegna la semifinale contro Federer. Primo set molto combattuto che vive di sussulti nel finale, con Isner che fallisce una palla break che sarebbe anche un set point nell'undicesimo game. Si va al tie break e Zverev ha la meglio (7-5). Anche nel secondo set la partita non vive grandi sussulti almeno fino all'ottavo game, quando Zverev conquista un break che gli consente di servire per il match. Braccia al cielo e per la prima volta Zverev accede ad una semifinale delle Finals, dove dovrà vedersela contro Federer.



DJOKOVIC-CILIC 2-0

Una partita che aveva senso soprattutto per lo spettacolo, ma anche per l'orgoglio di Djokovic che aveva voglia di dimostrare la sua forza a prescindere dalla vittoria di Zverev contro Isner che nel pomeriggio gli aveva già consegnato il primato del gruppo Kuerten all'Atp Finals di Londra. Così il campionissimo serbo, numero uno al mondo, si è fatto rispettare battendo in due set Cilic, numero 7 del mondo in un'ora e 35 minuti di partita. Primo set decisamente molto combattuto e che si decide soltanto al tie break (9-7). Nel secondo Djokovic spinge e trova il break decisivo nel quinto game che gli vale lo strappo decisivo: il secondo set finirà 6-2 con il campione serbo ad esultare per aver concluso al meglio il girone e presentarsi alla semifinale contro Anderson di domenica nel migliore dei modi, avendo vinto tutte e tre le partite del girone. Un grande Djokovic che in questa sfida vinta contro Cilic ha perso soltanto 5 punti al servizio.