Softball: Coppa Italia, al via le Final Four

Saronno per il poker, Bollate per la doppietta, Forlì per il riscatto dopo le finali per lo scudetto, Caronno per ribaltare i pronostici: mai come in quest'edizione, la Final Four della Coppa Italia di softball dà a ognuna delle partecipanti una motivazione in più per centrare il successo. A Bollate, sabato 23 agosto, andranno in scena le semifinali, dove appunto le prime quattro classificate nella graduatoria relativa alle partite con lanciatrici AFI - MKF Bollate (17 vittorie, 1 sconfitta), Inox Team Saronno (13 vittorie, 5 sconfitte), Italposa Forlì (13 vittorie, 5 sconfitte) e Rheavendors Caronno (12 vittorie, 6 sconfitte) si daranno battaglia per la coccarda tricolore.
Commenti (0)