Cover Girl
Draxler e la scelta con la bella Sethanie: "Abbiamo deciso di andare in Qatar dopo un tentativo di rapina"

L'attaccante tedesco ha giustificato l'addio al Paris Saint Germain in un'intervista a Le Parisien spiegando come la decisione sia arrivata dopo la disavventura patita con la moglie nella capitale francese

23 Ago 2025 - 08:00
