Draxler e la scelta con la bella Sethanie: "Abbiamo deciso di andare in Qatar dopo un tentativo di rapina"
L'attaccante tedesco ha giustificato l'addio al Paris Saint Germain in un'intervista a Le Parisien spiegando come la decisione sia arrivata dopo la disavventura patita con la moglie nella capitale francese
