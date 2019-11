Atp Finals: Berrettini perde anche contro Federer, lo svizzero vince 7-6 6-3

ATP FINALS

Nella terza giornata delle Atp Finals di Londra, Matteo Berrettini si inchina a Roger Federer in due set, con il punteggio di 7-6 (2) 6-3. L'azzurro gioca bene nel primo set, quando tiene testa allo svizzero e deve salvare solo una palla break. Nel tie-break viene fuori la classe e la tenuta mentale dello svizzero, che tiene vive le speranze di giocare la semifinale. Nel secondo set Federer strappa subito il servizio e si invola verso la vittoria. Berrettini ko con Federer: la fotogallery





























































Ultime gallery Vedi tutte

Era quasi una sfida da dentro-fuori. E solitamente in queste partite prevale chi ha più nervi saldi e esperienza a giocare con le spalle al muro. Così è stato nel match tra Matteo Berrettini e Roger Federer. Entrambi avevano perso la prima partita, entrambi erano costretti a vincere per avere apprezzabili possibilità di giocare la semifinale. L'azzurro mantiene una ipotetica speranza terminando il girone insieme a Thiem e Federer, ma potrebbe svanire già con una vittoria dell'austriaco sul serbo questa sera. Nel primo set la partita viaggia su ritmi velocissimi e rimane equilibrata fino al tie-break. L'azzurro mostra di aver superato l'emozione che lo aveva bloccato negli ottavi di Wimbledon e stavolta gioca alla pari con il suo idolo, vincendo il 76% dei punti con la prima di servizio, contro l'86% di King Roger e salvando solo una palla break. L'azzurro nel primo turno di battuta piazza due ace e resta sempre in contatto con la partita, dando pure l'impressione di poter strappare il servizio sul 2-2 con un lungolinea pazzesco. Rischia nel sesto game, lo stesso in cui era svoltata in negativo la sua partita contro Novak Djokovic, ma con un rovescio costringe Federer all'errore e si prende il 3-3. Ancora più pericoloso il passaggio a vuoto sul 5-6, che potrebbe dare il set allo svizzero, ma Berrettini si guadagna il tie-break con tre punti consecutivi. A Federer non trema il braccio e fa suo il set con un 7-2 nell'ultimo atto. C'è molta meno storia nel secondo set, quando lo svizzero ruba subito il servizio a Berrettini, che sembra accusare il colpo. È il primo break del match, che sancisce un parziale di 11-2 a livello di punti. Il romano resta in corsa e ha addirittura tre possibilità per strappare il servizio a King Roger sul 4-3. Federer si salva con il nono ace della partita e vince il game decisivo sul servizio dell'azzurro.