Atp Finals, Alcaraz e Zverev partono bene: battuti De Minaur e Shelton

ALCARAZ: "A FINE STAGIONE CON TANTE MOTIVAZIONI"

"Questo è uno dei tornei più grandi che ci siano sul circuito: si gioca contro i migliori e già questo basta a dimostrarne l'importanza e la difficoltà. Gli anni passati ho sempre fatto fatica ad arrivare con delle motivazioni a fine stagione, ma quest'anno è diverso e ne sono orgoglioso visto che sto facendo di tutto per darmi delle possibilità per vincere questo evento". Così Carlos Alcaraz dopo il successo nel match di esordio delle Atp Finals a Torino. L'attuale numero 2 del mondo (domani tornerà numero 1 scavalcando Sinner) ha poi aggiunto: "È un piacere giocare a Torino. Lotto per il trofeo e anche per il primo posto nel ranking. Sono contento per come ho giocato, non è facile giocare contro uno come de Minaur, ora penso alla prossima partita. Nel primo set non ho sfruttato il doppio break e da lì è cambiato un po' tutto. Nel tie-break inizialmente ha giocato meglio De Minaur, ma io ho provato a restare concentrato su ogni punto e ho recuperato. Nel secondo set non c'è stato più il nervosismo. Sono felice di aver chiuso i due set". Riguardo alla rinuncia di Djokovic, inserito nel suo girone, ha detto: "Avere uno come Novak nel gruppo è sempre dura: l'esperienza che ha in questo torneo, il livello che ha sui campi indoor. Ho perso contro di lui nel 2023 e ho giocato alla grande, mi ha ucciso. A dire il vero, preferisco che ci sia Lorenzo (Musetti), non mentirò - ha aggiunto sorridendo -. Ma se è qui se lo merita per i tornei che ha disputato quest'anno e per il livello che ha mostrato. Vediamo come si adatterà, sono sicuro che andrà alla grande e vedremo come andranno le cose".