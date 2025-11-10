Atp Finals 2025: Sinner e Musetti in campo, giornata storica per l'Italia

La giornata di oggi lunedì 10 novembre 2025 alle Atp Finals entra nella storia del tennis italiano: per la prima volta, due tennisti italiani, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, scenderanno contemporaneamente in campo nel prestigioso torneo di fine stagione. L'attesa è altissima all'Inalpi Arena di Torino dopo l'apertura del torneo, segnata dal successo nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori e dalle vittorie di Alcaraz e Zverev.