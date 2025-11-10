Logo SportMediaset

Atp Finals 2025: Sinner e Musetti in campo, giornata storica per l'Italia

Seconda giornata delle Atp Finals 2025: per la prima volta in campo due italiani. Sfida ad Auger-Aliassime e Fritz

di Stefano Fiore
10 Nov 2025 - 09:13

La giornata di oggi lunedì 10 novembre 2025 alle Atp Finals entra nella storia del tennis italiano: per la prima volta, due tennisti italiani, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, scenderanno contemporaneamente in campo nel prestigioso torneo di fine stagione. L'attesa è altissima all'Inalpi Arena di Torino dopo l'apertura del torneo, segnata dal successo nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori e dalle vittorie di Alcaraz e Zverev.

Sinner vs Auger-Aliassime: la corsa al numero 1

 Il campione in carica Jannik Sinner aprirà il torneo nel gruppo Bjorn Borg nel match serale contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

  • Lo scontro: è la quarta volta da agosto che i due si affrontano. Sinner ha una striscia vincente indoor di 26 partite (inclusa la vittoria a Parigi-Bercy), ma Auger-Aliassime è convinto di essersi avvicinato all'implacabile livello dell'italiano.
  • La tattica: per interrompere la serie negativa, il canadese punterà sul ritmo e l'attacco chiudendo quando possibile a rete. Sinner potrebbe invece cercare soprattutto di controllare gli scambi da fondo campo, sorprendendo l'avversario e sfruttando la velocità del campo.
  • Il contesto: Sinner gioca sia per il torneo ma anche per difendere il numero uno del ranking da Carlos Alcaraz, un obiettivo che può mantenere vivo solo vincendo il torneo.

Musetti vs Fritz: l'esordio del debuttante contro l'esperienza

 Il debuttante Lorenzo Musetti inizierà la sua avventura nel gruppo Jimmy Connors nella sessione diurna contro lo statunitense Taylor Fritz, finalista dell’edizione 2024 e alla sua terza partecipazione consecutiva alle Finals.

  • Il fattore stanchezza: Musetti, 23enne toscano, arriva a Torino con pochissimo riposo dopo aver disputato la lunga finale ad Atene contro Djokovic (che poi gli ha ceduto il posto alle Finals).
  • Il precedente: nonostante Musetti sia in vantaggio 3-2 negli scontri diretti, Fritz ha vinto l’unico precedente giocato indoor (alle Finali di Coppa Davis 2022).
  • La tattica: Fritz punterà su servizio e dritto che tante soddisfazioni gli ha dato in indoor, Musetti dovrà ricorrere al gioco a tutto campo e magari a inventarsi qualche cambio di ritmo per rendere la vita dura all'avversario.

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

