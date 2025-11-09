Bolelli-Vavassori partono con una vittoria: Cash-Glasspool battuti 2-0

Aspettando Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che debutteranno domani nella fase a gironi, l'Italia tennistica esulta per il primo successo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori (7) nelle Atp Finals. La coppia azzurra del doppio regola infatti nettamente i numero uno del seeding, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool che avevano vinto il torneo di Wimbledon quest'anno, col punteggio di 7-5, 6-3. Il match inizia sulle ali dell'equilibrio, con le coppie che tengono regolarmente il servizio e numerosi break a zero per la coppia italiana, che si dimostra in ottima condizione. Si prosegue con questo trend fino al 5-5, dove Bolelli e Vavassori iniziano a costruire la propria vittoria. Gli azzurri infatti vincono il gioco seguente a zero e, per la prima volta, strappano il servizio ai rivali nel dodicesimo gioco per chiudere sul 7-5: schiaffo di rovescio e vantaggio, con tre set point e il doppio fallo fatale di Glasspool. Nel secondo set invece non c'è semplicemente partita, perché gli azzurri trovano subito un break sul 4-2 e strappano il servizio a Cash, per poi portarsi immediatamente a tre game di vantaggio. Bolelli e Vavassori hanno la grande chance di chiuderla già nell'ottavo gioco, ma i britannici si salvano al deciding point e accorciano sul 5-3. Non c'è storia però nel game conclusivo, dominato dalla coppia italiana: 7-5 e 6-3 per chiudere i giochi in 1h21', iniziando le Atp Finals nel migliore dei modi.