Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
tennis

ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

07 Nov 2025 - 11:39
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Le Nitto ATP Finals 2025 sono alle porte e Xiaomi in qualità di Official Supplier è pronta a scendere in campo a Torino per celebrare il torneo che chiude ufficialmente la stagione del grande tennis internazionale. Dall’8 al 16 novembre, il brand sarà infatti presente all’interno del Fan Village con uno spazio dedicato dove i visitatori potranno scoprire e provare da vicino le ultime novità dell’ecosistema smart dell’azienda, tra smartphone, tablet e monopattini elettrici. Un’occasione per vivere da protagonisti la perfetta combinazione tra tecnologia, performance e intrattenimento.

“Le Nitto ATP Finals rappresentano un evento iconico, capace di unire eccellenza sportiva e spirito di competizione. Siamo orgogliosi di essere parte di questa straordinaria esperienza e di portare la nostra tecnologia a contatto diretto con i fan, offrendo soluzioni intelligenti e accessibili che arricchiscono ogni momento della giornata” ha dichiarato Michael Feng, Country Manager di Xiaomi Italia.

Con questa presenza, Xiaomi rinnova il suo impegno nel mondo dello sport e conferma il legame tra tecnologia e performance di alto livello, portando il proprio ecosistema smart al servizio delle emozioni del grande tennis internazionale.

Notizie del giorno
Vedi tutti
Football Business Forum
13:56
Football Business Forum
Le magie di Samardzic
13:34
Atalanta, le magie di Samardzic
13:53
Elkann non molla la Juve: "Pienamente impegnati, orgogliosi di essere da oltre un secolo azionisti di controllo"
13:52
Milano-Cortina, Sala: "Ok extracosti, ora coinvolgiamo cittadini"
13:51
Ritorno in Champions e cessione di calciatori: il bilancio della Juve fa scendere le perdite a 58 mln di euro