ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Le Nitto ATP Finals 2025 sono alle porte e Xiaomi in qualità di Official Supplier è pronta a scendere in campo a Torino per celebrare il torneo che chiude ufficialmente la stagione del grande tennis internazionale. Dall’8 al 16 novembre, il brand sarà infatti presente all’interno del Fan Village con uno spazio dedicato dove i visitatori potranno scoprire e provare da vicino le ultime novità dell’ecosistema smart dell’azienda, tra smartphone, tablet e monopattini elettrici. Un’occasione per vivere da protagonisti la perfetta combinazione tra tecnologia, performance e intrattenimento.