Mercato

Roma in pressing, previsto faccia a faccia Raspadori-Simeone

28 Dic 2025 - 22:29

Potrebbe chiarirsi domani il futuro di Giacomo Raspadori, corteggiato dalla Roma ma che l'Atletico Madrid non lascerebbe andar via a cuor leggero. Secondo 'Diario As' sarebbe previsto per le prossime ore un faccia a faccia tra l'attaccante italiano e l'allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone. La Roma punta molto sull'ex Napoli per rafforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini e avrebbe fatto una nuova offerta al club madrileno, che aspetta però, secondo la stampa iberica, la scelta dell'allenatore prima di dare il via libera. 

