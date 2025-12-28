Logo SportMediaset

Slittino: Cdm jr pista naturale, Nina Castiglioni trionfa nel singolo a Winterleiten

28 Dic 2025 - 22:22

Nina Castiglioni ha firmato il singolo femminile nella tappa d'apertura della Coppa del Mondo junior a Winterleiten, in Austria. Nella località che il fine settimana precedente l'aveva vista due volte sul podio nel circuito maggiore, la sedicenne altoatesina ha dominato la scena imponendosi in 2'05"86 davanti alla padrona di casa Alina Schaffenrath, staccata di 0"51, con l'altra azzurrina Lotte Mulser a completare il podio. In quarta piazza è ancora Austria con Naomi Thöni, seguita a propria volta da Tina Stuffer, ottima quinta a 1"46 dalla vincitrice, con Franziska Hofer nona, Elisabeth Maria Tinzl decima e Laura Wegman undicesima.

22:22
Slittino: Cdm jr pista naturale, Nina Castiglioni trionfa nel singolo a Winterleiten
21:12
La battaglia dei sessi a Kyrgios, Sabalenka vuole la rivincita
21:11
Shiffrin regina, a Semmering subito fuori l'azzurrina D'Antonio
19:41
Vela, "Comanche" vince la Sydney-Hobart: è il quinto successo
18:32
Sci di fondo, Tour de Ski: Klaebo e Skistad vincono sprint tl di Dobbiaco