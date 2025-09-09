Logo SportMediaset
Alcaraz: "Non avete ancora visto il miglior Carlos. Con Sinner ci portiamo al limite"

Il nuovo numero 1 al mondo e la rivalità con Jannik: "E' incredibile quello che fa, devo sempre cercare di essere un passo avanti"

09 Set 2025 - 12:03

Carlos Alcaraz ha parlato con i rappresentanti di un ristretto gruppo di testate spagnole dopo il trionfo a Flushing Meadows in finale su Jannik Sinner. Il nuovo numero 1 al mondo lancia un chiaro messaggio ai suoi avversari. "La perfezione la puoi sfiorare, ma non esiste. Posso sempre migliorare, magari arriverà un giocatore che mi supererà, o lo farà lo stesso Sinner - ha spiegato il fenomeno di Murcia - . E' questo che mi motiva. Il miglior Carlos non si è ancora visto". 

Comanda Alcaraz, Sinner insegue: come cambia il ranking Atp e cosa deve fare Jannik per tornare numero uno

La finale ha riacceso la rivalità con Jannik Sinner che ha ammesso di essersi sentito troppo prevedibile in finale. "Non direi che lo è stato. Io guardo e studio molte sue partite. Mi piace molto come gioca, quello che fa è incredibile. Semplicemente ci conosciamo sempre meglio, perché ci siamo già affrontati molte volte. Conosco le sue qualità e cerco di adattarmi per affrontarlo al meglio. Devo sempre cercare di essere un passo avanti, prepararmi meglio e continuare a migliorare in molti aspetti. È questo il bello di questa rivalità, delle nostre partite; ci portiamo così al limite che siamo costretti a migliorare ogni giorno, in ogni torneo".

Dalla scorsa primavera Alcaraz ha giocato otto tornei ed è sempre arrivato almeno in finale, trovando quella continuità di risultati che in passato gli mancava. "Sto maturando, ma conservo lo stesso entusiasmo di prima. Sto cercando di gestire tutto questo nel miglior modo possibile, perché non è facile, ma quando le cose vanno bene fuori dal campo, poi spesso vanno bene anche dentro. Una cosa è legata all’altra. È questo l’aspetto in cui sono migliorato di più. Fuori dal campo sono cresciuto molto e mi sono reso conto di quanto sia importante curare ogni dettaglio per stare al meglio. Credo che sia stato questo il mio più grande progresso".

Primo per partite vinte (61) e titoli vinti (7) nel circuito ATP nel 2025, Alcaraz è stato oggetto di non poche critiche dopo il documentario "A mi manera" uscito su Netflix, che racconta il campione spagnolo in campo e fuori. "Se ne è parlato molto, ha fatto discutere parecchio. Si dice che mi piace far festa. E' vero, mi piace godermi la vita, ma a chi non piace? Chi non si è divertito a 22 anni? Si tratta di passare del tempo di qualità a casa, per poi arrivare motivato ai tornei".

A Flushing Meadows, Alcaraz ha giocato un torneo praticamente perfetto, lasciando solo le briciole agli avversari schiantati uno dopo l'altro sul suo cammino. "Ho espresso un livello molto alto dall'inizio alla fine dello US Open, con grande costanza in tutte le partite, ed è proprio questo che stavamo cercando. Sono state due settimane spettacolari, parlando tennisticamente - ha spiegato il numero 1 al mondo - Cerchiamo di essere i migliori possibile ogni giorno. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, allenandoci e migliorando ogni giorno. E' proprio questo che mi mantiene motivato". 

carlos alcaraz
jannik sinner

