Alcaraz: "Non avete ancora visto il miglior Carlos. Con Sinner ci portiamo al limite"

Dalla scorsa primavera Alcaraz ha giocato otto tornei ed è sempre arrivato almeno in finale, trovando quella continuità di risultati che in passato gli mancava. "Sto maturando, ma conservo lo stesso entusiasmo di prima. Sto cercando di gestire tutto questo nel miglior modo possibile, perché non è facile, ma quando le cose vanno bene fuori dal campo, poi spesso vanno bene anche dentro. Una cosa è legata all’altra. È questo l’aspetto in cui sono migliorato di più. Fuori dal campo sono cresciuto molto e mi sono reso conto di quanto sia importante curare ogni dettaglio per stare al meglio. Credo che sia stato questo il mio più grande progresso".