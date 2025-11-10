ATP Finals: Alcaraz vuol chiudere la pratica qualificazione con Fritz, Musetti punta al riscatto con De Minaur

Musetti contro Fritz: le foto del match
Lo spagnolo potrebbe strappare già il pass contro l'americano, mentre il toscano sarà costretto a vincere per rimanere in corsadi Redazione
Martedì di fuoco per il tennis italiano che porrà la sua attenzione sulle ATP Finals in corso a Torino. L'Inalpi Arena ospiterà infatti la seconda giornata del girone "Jimmy Connors" con Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti chiamati a tornare in campo per due sfide che si potrebbero intrecciare con il percorso di Jannik Sinner.
Ad aprire le danze sarà lo spagnolo che alle 14 affronterà l'americano Taylor Fritz potendo in caso di vittoria mettere una serie ipoteca sulla qualificazione alle semifinali e avvicinare così la possibilità di chiudere il 2025 da numero 1. In caso di successo, allo spagnolo basterà un successo contro Musetti per garantirsi il piazzamento a dispetto dei risultati di Sinner.
Un aiuto per l'altoatesino potrebbe arrivare proprio dal 23enne di Carrara che dovrà però imporsi contro Alex De Minaur per giocarsi contro lo spagnolo il passaggio in semifinale. Dopo la sconfitta all'esordio contro Fritz, il toscano tornerà in campo alle 20.30 per il secondo match di giornata con l'australiano che potrà sfruttare un maggior numero di ore di riposo al fine di rilanciare le proprie ambizioni.
La seconda giornata del round robin potrebbe essere decisiva anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che alle 10.30 apriranno la giornata affrontando lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos. In caso di affermazione, gli azzurri accederebbero direttamente alle semifinali di doppio in attesa di conoscere il risultato della sfida fra i tedeschi Tim Pütz e Kevin Krawietz e gli inglesi Julian Cash e Lloyd Glasspool, in programma non prima delle 18.