Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

ATP Finals: Alcaraz vuol chiudere la pratica qualificazione con Fritz, Musetti punta al riscatto con De Minaur

Lo spagnolo potrebbe strappare già il pass contro l'americano, mentre il toscano sarà costretto a vincere per rimanere in corsa

di Redazione
10 Nov 2025 - 16:55

Martedì di fuoco per il tennis italiano che porrà la sua attenzione sulle ATP Finals in corso a Torino. L'Inalpi Arena ospiterà infatti la seconda giornata del girone "Jimmy Connors" con Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti chiamati a tornare in campo per due sfide che si potrebbero intrecciare con il percorso di Jannik Sinner.

Ad aprire le danze sarà lo spagnolo che alle 14 affronterà l'americano Taylor Fritz potendo in caso di vittoria mettere una serie ipoteca sulla qualificazione alle semifinali e avvicinare così la possibilità di chiudere il 2025 da numero 1. In caso di successo, allo spagnolo basterà un successo contro Musetti per garantirsi il piazzamento a dispetto dei risultati di Sinner.

Musetti contro Fritz: le foto del match

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Un aiuto per l'altoatesino potrebbe arrivare proprio dal 23enne di Carrara che dovrà però imporsi contro Alex De Minaur per giocarsi contro lo spagnolo il passaggio in semifinale. Dopo la sconfitta all'esordio contro Fritz, il toscano tornerà in campo alle 20.30 per il secondo match di giornata con l'australiano che potrà sfruttare un maggior numero di ore di riposo al fine di rilanciare le proprie ambizioni. 

La seconda giornata del round robin potrebbe essere decisiva anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che alle 10.30 apriranno la giornata affrontando lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos. In caso di affermazione, gli azzurri accederebbero direttamente alle semifinali di doppio in attesa di conoscere il risultato della sfida fra i tedeschi Tim Pütz e Kevin Krawietz e gli inglesi Julian CashLloyd Glasspool, in programma non prima delle 18. 

alcaraz
musetti
atp finals

Ultimi video

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

I più visti di Tennis

Sinner nel mirino degli Schützen: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Djokovic vince in rimonta e fa 101 in carriera con regalo a Musetti: forfait Finals, ci sarà l'azzurro

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì

Sinner-Alcaraz, antipasto alle Finals: Jannik domina il set di allenamento

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:59
Mancini riparte dal Qatar: fatta con l'Al Sadd, contratto fino a maggio 2026
17:57
Milan, per la maglia Home 26/27 Puma torna per la quarta volta alle origini LE FOTO
SRV RULLO LAZIO ARBITRI: SOCIETA RISPONDE A SARRI 10/11 SRV
17:56
Polemica Lazio sugli arbitri: Sarri attacca, la società frena
Ospite speciale per Zverev
17:52
Ospite speciale per Zverev
17:51
Juric, l'allievo smarrito di Gasperini: tre fallimenti in un anno e un futuro da ricostruire