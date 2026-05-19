BASKET

Morte Clarke, si indaga per overdose. Lo straziante addio della compagna sui social: "Ho bisogno di te"

Il saluto social di Amber all'ex stella dell'Nba: "Dovevamo sposarci, eri una persona con un cuore immenso"

19 Mag 2026 - 12:15
© instagram

© instagram

La scomparsa di Brandon Clarke risalente allo scorso 12 marzo ha choccato l'intera Nba. L'ala dei Memphis Grizzlies, appena 29enne, è stato trovato morto in un'abitazione nella San Fernando Valley, nella contea di Los Angeles: le forze dell'ordine stanno indagando e l'ipotesi è quella di un'overdose dato che nell'abitazione del classe 1996 sono stati trovati degli stupefacenti e del materiale per il consumo di droga. Il mese scorso, in Arkansas, Clarke era stato fermato per aver cercato di fuggire a un controllo della polizia e accusato di possesso di sostanze stupefacenti. 

Intanto sui social Amber Lorraine, compagna di Clarke ha salutato in maniera commovente l'ex stella dell'Nba: "Non ci sono parole per descrivere questa sensazione - ha esordito in un post pubblicato su Instagram -. Non avrei mai pensato di dover vivere senza di te. Non so davvero come farò senza di te al mio fianco. Eri una persona davvero speciale, con un cuore immenso. Hai lasciato un segno in tantissime persone, ma soprattutto in me. Non mi sono mai sentita così amata e accudita, mi hai fatto sentire la ragazza più speciale del mondo".

E poi: "Mi hai sempre impressionato moltissimo, in tutto ciò che ti appassionava eri un fuoriclasse. Eri un uomo dai mille talenti, dai videogiochi alla scrittura e alla musica, fino alla facilità con cui saltavi a canestro. Eri un talento innato che si dedicava completamente alle cose e alle persone che amava. Una delle persone più generose e altruiste che abbia mai conosciuto, sempre attenta a far sentire amate e accudite le persone intorno a te, soprattutto me".

Leggi anche

Nba sotto shock: morto a 29 anni Brandon Clarke, ala dei Memphis

"Eri tutto per me e anche di più - ha proseguito la ragazza -. Il giorno in cui mi hai chiesto di sposarti è stato il giorno più felice della mia vita, sapendo che avrei trascorso il resto dei miei giorni con la mia anima gemella. Tutto quello che voglio è abbracciarti, baciarti e stringerti tra le mie braccia. Non so come accettare che tu non ci sia più. Ti amerò per sempre Brandon, per sempre. Per favore continua a vegliare su di me, ho bisogno di te".

nba
basket

Tennis

00:15
DICH SINNER POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Sinner: "Sono contento, ora vediamo di riposare in vista della finale"

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

01:50
Jannik oltre i limiti

Jannik oltre i limiti

07:01
ITW LOTITO 17/5 DICH

Lotito a tutto campo: da Sinner... a Sarri

13:51
CONF STAMPA SINNER 17/5 DICH

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria di Roma

01:40
MCH SINNER MOSTRA LA COPPA AI TIFOSI IN DELIRIO MCH

Sinner mostra la Coppa ai tifosi in delirio

05:39
ITW BINAGHI 17/5 DICH

Binaghi: "Mattarella che premia Sinner altamente simbolico"

01:20
ITW ABODI 17/5 DICH

Abodi: "Sinner continua a riscrivere la storia"

01:27
ITW PANATTA 17/5 DICH

Panatta: "Sinner quasi imbattibile"

01:31
MCH HL BOLELLI/VAVASSORI 17/5 MCH

Bolelli e Vavassori nella storia a Roma: gli highlights del doppio

01:32
MCH HL SINNER-RUUD 17/5 MCH

Sinner batte Ruud e trionfa a Roma: gli highlights

00:28
DICH SINNER 17/5 DICH

Sinner: "Contento di rappresentare il tennis italiano"

03:20
DICH BOLELLI/VAVASSORI 17/5 DICH

Bolelli e Vavassori in trionfo: "Lo volevamo tanto"

00:43
DICH SINNER IN CONFERNEZA 16/5 DICH

Sinner: "Ruud più fresco, ma in finale è tutto diverso"

03:22
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Bolelli e Vavassori: "La finale di Roma significa tanto per noi"

00:15
DICH SINNER POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Sinner: "Sono contento, ora vediamo di riposare in vista della finale"

I più visti di Tennis

Sinner, cos'è successo ieri al Foro? Il vomito in campo e il malessere, le ipotesi. E non mancano i precedenti

DICH SINNER IN CONFERNEZA 16/5 DICH

Sinner: "Ruud più fresco, ma in finale è tutto diverso"

Sinner ancora nella storia: batte Ruud e vince a Roma 50 anni dopo Panatta

ITW LOTITO 17/5 DICH

Lotito a tutto campo: da Sinner... a Sarri

Sinner, niente errori alla ripresa: in 15 minuti centra la seconda finale consecutiva a Roma, ora c'è Ruud

Sinner, emozione Maldini

Sinner, emozione Maldini

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:26
Sommer: "Gioco ancora 3 anni. Mi chiamavano portiere bonsai, ma mai preso un gol per l'altezza"
12:15
Morte Clarke, si indaga per overdose. Lo straziante addio della compagna sui social: "Ho bisogno di te"
12:07
Lite in campo tra Locatelli e Vlahovic: maxi-multa dalla Juventus
11:57
Manuela Giugliano è la miglior calciatrice della Serie A Women 2025-26
11:55
Le spogliarelliste faranno sciopero durante il GP del Canada