Morte Clarke, si indaga per overdose. Lo straziante addio della compagna sui social: "Ho bisogno di te"

Intanto sui social Amber Lorraine, compagna di Clarke ha salutato in maniera commovente l'ex stella dell'Nba: "Non ci sono parole per descrivere questa sensazione - ha esordito in un post pubblicato su Instagram -. Non avrei mai pensato di dover vivere senza di te. Non so davvero come farò senza di te al mio fianco. Eri una persona davvero speciale, con un cuore immenso. Hai lasciato un segno in tantissime persone, ma soprattutto in me. Non mi sono mai sentita così amata e accudita, mi hai fatto sentire la ragazza più speciale del mondo".