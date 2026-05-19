Morte Clarke, si indaga per overdose. Lo straziante addio della compagna sui social: "Ho bisogno di te"
Il saluto social di Amber all'ex stella dell'Nba: "Dovevamo sposarci, eri una persona con un cuore immenso"
La scomparsa di Brandon Clarke risalente allo scorso 12 marzo ha choccato l'intera Nba. L'ala dei Memphis Grizzlies, appena 29enne, è stato trovato morto in un'abitazione nella San Fernando Valley, nella contea di Los Angeles: le forze dell'ordine stanno indagando e l'ipotesi è quella di un'overdose dato che nell'abitazione del classe 1996 sono stati trovati degli stupefacenti e del materiale per il consumo di droga. Il mese scorso, in Arkansas, Clarke era stato fermato per aver cercato di fuggire a un controllo della polizia e accusato di possesso di sostanze stupefacenti.
Intanto sui social Amber Lorraine, compagna di Clarke ha salutato in maniera commovente l'ex stella dell'Nba: "Non ci sono parole per descrivere questa sensazione - ha esordito in un post pubblicato su Instagram -. Non avrei mai pensato di dover vivere senza di te. Non so davvero come farò senza di te al mio fianco. Eri una persona davvero speciale, con un cuore immenso. Hai lasciato un segno in tantissime persone, ma soprattutto in me. Non mi sono mai sentita così amata e accudita, mi hai fatto sentire la ragazza più speciale del mondo".
E poi: "Mi hai sempre impressionato moltissimo, in tutto ciò che ti appassionava eri un fuoriclasse. Eri un uomo dai mille talenti, dai videogiochi alla scrittura e alla musica, fino alla facilità con cui saltavi a canestro. Eri un talento innato che si dedicava completamente alle cose e alle persone che amava. Una delle persone più generose e altruiste che abbia mai conosciuto, sempre attenta a far sentire amate e accudite le persone intorno a te, soprattutto me".
"Eri tutto per me e anche di più - ha proseguito la ragazza -. Il giorno in cui mi hai chiesto di sposarti è stato il giorno più felice della mia vita, sapendo che avrei trascorso il resto dei miei giorni con la mia anima gemella. Tutto quello che voglio è abbracciarti, baciarti e stringerti tra le mie braccia. Non so come accettare che tu non ci sia più. Ti amerò per sempre Brandon, per sempre. Per favore continua a vegliare su di me, ho bisogno di te".