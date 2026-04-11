MONTECARLO

Alcaraz: "La prima finale 2026 con Sinner sarà ancora più speciale"

Le dichiarazioni del campione spagnolo alla vigilia dello scontro con il tennista altoatesino

11 Apr 2026 - 17:49
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"Oggi ho giocato molto concentrato, sono molto contento di poter giocare la mia seconda finale qui e farlo contro Sinner. Ora voglio riposare per preparare la partita di domani". Così Carlos Alcaraz commenta la vittoria contro Valentin Vacherot e la qualificazione per la finale del torneo Atp di Montecarlo contro Jannik Sinner. Sarà l'ottava finale tra i due, la prima del 2026, la terza sulla terra battuta con due vittorie per Alcaraz e una di Sinner a Umago. In totale i precedenti dicono 11-6 per lo spagnolo. "E' un bellissimo spot per questo sport, in palio c'è anche il primo posto e la partita sarà ancora più speciale. Sono contento di aver vinto oggi una partita difficile con Vacheron, che giocava in casa ed è in fiducia", ha aggiunto. "Sono contento della prima sfida con Jannik nel 2026, vediamo domani", ha concluso Alcaraz.

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