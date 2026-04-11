Cagliari, Pisacane: "Contenti di esserci sbloccati, ma non è ancora finita"

11 Apr 2026 - 18:20

"Siamo contenti di esserci sbloccati, ma è chiaro che non è finita. È chiaro che abbiamo pagato anche il fatto che molti giocatori siano alle prime gare dopo gli infortuni. Per questo il primo tempo me lo aspettavo così: il piano gara era questo. Sapevo che questa partita si poteva vincere in corsa. Ed era davvero importante tornare alla vittoria". È il messaggio di Fabio Pisacane al termine di un soffertissimo Cagliari-Cremonese. "Stiamo combattendo - ha detto a fine gara in sala stampa - e siamo sicuri che ce la faremo". Esposito decisivo: "Se perde un pallone mi arrabbio, se segna gioisco, a parte gli scherzi sono contento perché è un ragazzo che ci tiene". Cagliari fischiato nel primo tempo: "Io mi concentrerei sugli applausi di fine partita- ha detto- io mi concentro sul presente. Se noi giochiamo come nel secondo tempo va bene. Per le ultime sei gare dobbiamo fare il possibile anche nelle partite più difficili. L'aspetto mentale incide, ma anche l'aspetto della tenuta fisica pure per i giocatori reduci da problemi. Mi piace pensare che abbiamo riabbracciato un giocatore e un uomo importante come Belotti".

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