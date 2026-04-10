TENNIS

Sinner: "Devo migliorare il servizio, quando ci sono le nuvole sto meglio. Zverev? Penso solo a dormire bene"

L'altoatesino dopo la stanchezza di giovedì: "Ho recuperato bene, contento di essere arrivato in semifinale a Montecarlo"

10 Apr 2026 - 17:51
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"Oggi ho fatto un passo in avanti, è stata una partita dura, ho cercato di stare lì mentalmente. Sapevo che avrei dovuto migliorare un servizio anche se non è come vorrei. Detto questo sono contento del risultato". Dopo il giovedì difficile a Montecarlo con tanto di pastiglia per recuperare le energie, Jannik Sinner è tornato perfetto ai quarti: netta vittoria contro Auger-Aliassime e semifinale conquistata. Ora l'altoatesino dovrà vedersela con Zverev, bravo nel superare Fonseca.

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"Nel secondo set Felix ha servito bene e sono contento di come sono riuscito a tirarmi fuori. Ieri ero stanco, ho recuperato e dormito bene. Vediamo domani, sono felice di essere tornato in semifinale. L'importante domani è dormire bene.  Lo smash con cui ho chiuso il settimo game del secondo set? Preferisco per il mio stile sbagliare rischiando, così si cerca di migliorare. Questo colpo può sembrare facile, sono più tranquillo quando ci sono le nuvole" ha concluso Sinner.

Atp Montecarlo, anche Clara e Alice Campello sugli spalti

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