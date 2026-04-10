Sinner: "Devo migliorare il servizio, quando ci sono le nuvole sto meglio. Zverev? Penso solo a dormire bene"

"Nel secondo set Felix ha servito bene e sono contento di come sono riuscito a tirarmi fuori. Ieri ero stanco, ho recuperato e dormito bene. Vediamo domani, sono felice di essere tornato in semifinale. L'importante domani è dormire bene. Lo smash con cui ho chiuso il settimo game del secondo set? Preferisco per il mio stile sbagliare rischiando, così si cerca di migliorare. Questo colpo può sembrare facile, sono più tranquillo quando ci sono le nuvole" ha concluso Sinner.