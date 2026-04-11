Verona, Sammarco: "Abbiamo perso un'altra occasione per fare punti"

Il Verona resta ultimo e non sfrutta la sconfitta della Cremonese a Cagliari. "E' un'altra occasione persa, purtroppo anche questa volta non siamo riusciti a fare punti - commenta l'allenatore Paolo Sammarco - e abbiamo commesso qualche errore banale: potevamo fare meglio ciò che avevamo preparato". La Serie B è sempre più vicina. "Ma adesso non voglio parlare di futuro, dobbiamo concentrarci per finire al meglio questo campionato", la risposta del tecnico gialloblu. La nota lieta dei veneti è senza dubbio Bowie: "Io qui sono felice, a gennaio ho firmato per quattro anni e starei qui anche in caso di retrocessione - dichiara in conferenza stampa - e dispiace per questa sconfitta contro il Toro: forse avremmo meritato un punto, adesso l'importante è reagire subito e pensare alla prossima partita".