Alacraz gioca a Toronto? Il piano di Carlitos per prendersi il 1° posto di Sinner

E allora il modo migliore per mettere pressione a Sinner è provare subito a ricucire il gap. A partire da Toronto, dove Alcaraz non ha nulla da difendere e potrebbe guadagnare ben 1200 punti su Jannik (1000 per la vittoria del torneo più i 200 che l'italiano, non partecipando, perderebbe): un'occasione davvero ghiotta visto che i competitor principali (Djokovic compreso) gli hanno lasciato strada libera coi forfait. In questo scenario, al termine del Master1000 del Canada, la situazione in classifica sarebbe la seguente: Sinner primo con 11830 punti e Alcaraz dietro a 9600, a "soli" 2230 punti di ritardo. Un distacco che condannerebbe Sinner a due mesi praticamente perfetti per mantenere intatto il vantaggio in classifica e il primo posto nel ranking mondiale. L'italiano infatti deve confermare le vittorie ai 1000 di Cincinnati e Shanghai e, soprattutto, quella degli Us Open oltre alla finale di Beijing. Nel 500 cinese Sinner era stato sconfitto all'ultimo atto proprio da Carlitos Alcaraz che difficilmente raccoglierà di nuovo così poco dall'ultima parte di stagione. Nell'ultimo terzo di 2024 lo spagnolo aveva deluso: fuori subito a Cincinnati, secondo turno a Flushing Medows e i quarti di finale a Shangai. L'unica soddisfazione, come detto, era arrivata in finale A Beijing contro Sinner. Ora l'obiettivo è chiaro: togliere lo scettro di numero uno al mondo al rivale-amico.