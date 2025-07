Sinner, numero uno anche nei guadagni: nel 2025 introiti per circa 50 milioni

Quanto piace agli italiani fare i conti in tasca agli altri... Siccome non siamo da meno, proviamo a vedere quanto possa guadagnare Jannik Sinner in un anno d'oro come il 2025, quello che lo ha visto trionfare a Wimbledon, fallire il Roland Garros per pochissimo e portarsi a casa anche l'Open d'Australia. Si stima che, tra tutto, possa incassare circa 50 milioni in un anno.